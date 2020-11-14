張馨予搭車誤飲陌生人剩水 「突然一陣難受」

張馨予自爆喝了陌生人喝過的水，引起網友議論。（取材自微博）

結婚後形象洗白不少的話題女星張馨予，近日因為「喝到陌生人喝過的水」登上熱搜。張馨予在微博 中分享自己打車的一次不愉快經歷，並提醒粉絲在特殊時期出門在外，要細心保護好自己。

1905電影網報導，張馨予當時坐的是配有礦泉水的專車，「我上車沒怎麼注意就開瓶喝了水，結果發現是被喝過的水，就是那種被喝過一口的水，另一瓶也是被喝過一口，所以比較粗心的根本看不出被喝過，一陣難受上來，也不知道我喝了什麼人喝過的水，那個人有沒有什麼幽門之類的，這陣難受到現在還未消除。」

另據貓眼娛樂報導，這篇文發布後，引起了不少網友的關注，有網友建議張馨予將喝過的水拿去檢測 防止出現問題，還有人建議張馨予漱口，張馨予無奈表示「水已經被喝下去了」。也有網友看到後，表示很反胃。

張馨予一直以直率性格著稱，常在微博發表看法；此前她上綜藝時還吐槽過自己的老公，提到因為對方是軍人，所以在健身 方面要求很高，還會對張馨予說「不要嘻嘻哈哈，妳要有信念感」，雖是抱怨，仍透露夫妻相處幸福感。

此外，近期張馨予被拍到衣著寬鬆地出現在了機場，小腹似乎有些「膨脹」，引發網友猜測張馨予這是不是懷孕了。