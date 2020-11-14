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吳亦凡、鹿晗名牌上身 時尚造型「飄土味」

娛樂新聞組／綜合報導
鹿晗、吳亦凡出席品牌活動時的造型被嫌土氣。（取材自微博）
鹿晗、吳亦凡出席品牌活動時的造型被嫌土氣。（取材自微博）

曾同為南韓人氣男團「EXO」成員的鹿晗和吳亦凡，回中國發展後被當作時尚指標，各自接下時尚品牌代言，常身穿名牌服飾出席活動。不過，近日兩人出席活動時雙雙被網友吐槽「打扮土氣」，甚至直呼輸給後起之秀蔡徐坤。

鹿晗日前出席GUCCI品牌活動，身穿品牌2021度假系列綠色印花西裝套裝，配上一頭橙紅髮色。想不到向來以花美男著稱的他，竟被網友吐槽，「這花紋顯得有些土氣，很容易就會穿出一種暴發戶的感覺。」不過，也有粉絲護航，「幸好鹿晗的顏值能夠撐得住這個造型」、「紅綠死亡配色真是絕了，只有鹿晗才敢這麼穿吧！」

鹿晗、吳亦凡出席品牌活動時的造型被嫌土氣。（取材自微博）
鹿晗、吳亦凡出席品牌活動時的造型被嫌土氣。（取材自微博）

此外，前隊友吳亦凡則擔任Louis Vuitton代言人，出席品牌活動同樣身穿2021男裝度假系列印花套裝，兩手都戴上粗獷的手鍊，沒想到帥氣不成，反被笑土氣，充滿土豪感。

網友找出擔任Prada代言人、新晉人氣男星蔡徐坤出席活動的照片，比起兩位前輩，蔡徐坤簡單穿著黑色襯衫和西裝褲，搭配深灰色西裝外套，簡約又不失個性。事實上，三人都在今年擔任選秀節目的導師，蔡徐坤的才華比起吳亦凡同鹿晗毫不遜色，無論跳舞或詞曲創作都獲得好評。

鹿晗 中國 南韓

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