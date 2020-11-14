劉德華親筆信曝「秀麗字跡」 是電影御用字跡！

劉德華親筆寫信，秀麗字跡獲網友激讚。（取材自微博）

即將上映的港片「熱血合唱團」，由「五個小孩的校長」導演 關信輝執導、劉德華主演及監製。劉德華為了這部電影 十分賣力，近日片商公開一封由他撰寫的親筆信，除了內容熱血及正能量，端正筆跡更引入注目。其實劉德華寫得一手好字廣為人知，但很少人知道不少他參演電影的片名設計，也都是參考他的筆跡。

劉德華在親筆信中寫道：「在我們的成長過程中，常常會遇到無數的惡意，被誤解、被斥責、被打撃我們開始自卑、封閉、懷疑最後，我們忘記了怎麼愛自己。本該閃閃發光的我們陷入了黑暗的谷底，此時，多希望有一道光帶我們走出黑暗，找回自己……如果沒人給你那道光，你就要努力成為自己的那道光；如果你很難過就大聲唱出來。你我都需要被治癒，每個人都需要鼓勵，所以，大聲唱吧！跟我們一起用歌聲治癒人生！」

劉德華親筆寫信，秀麗字迹獲網友激讚。（取材自微博）

以上充滿正能量的文字，代表著「熱血合唱團」想帶給觀眾的訊息，不過網友更關注劉德華秀麗的字跡，大讚他才氣十足。有傳劉德華寫得一手好字，全因小時候家裡經營糖水店，他每天負責寫餐牌，寫得醜的話感到丟臉，於是他苦練寫字，成為了一大興趣。

事實上，劉德華早年已加入香港 書法協會，有好幾部電影起用他的字跡作為片名字體設計，譬如「殺破狼」、「墨攻」及紀錄片「爭氣」等，他也曾為一部講述「龍虎武師」的紀錄片的首發題字，蒼勁有力的字體也獲得網友一致按讚。此外，已故好友梅艷芳的銅像下「香港的女兒」五個大字，也由劉德華親自操刀。