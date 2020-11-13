伊能靜雙11狂買900件商品 網友：去你家收紙箱

伊能靜雙11豪氣購物，引發網友議論。（取材自微博）

雙11瘋狂購物！台灣 女星伊能靜結束買買買，次日在微博 「報告戰況」，自曝光是11日當天就用了3個帳號購買397件商品，加上第一波優惠時間11/1~3也下單的500多件商品，總共買了900件。

噓！星聞報導，伊能靜曬出其中一個帳號截圖，光是待發貨加待收貨的商品就已破百件，她透露當中最貴商品是人民幣 1萬元（約1500美元）面霜，買最多的則是護膚品及要放在新家的綠色植栽，而且她把握時間拚戰到最後，在最後三分鐘購入洗衣機清潔劑、入浴劑，倒數一分鐘還能再入手按摩油，並稱囤最多的是面膜。

伊能靜還透露在空空的新房中等著，直呼「期待家裡爆倉」。

網友看到伊能靜的雙11戰績，驚呼「太能買了」、「馬雲感謝你」、「有錢人的快樂我體會不到」。還有網友直問「姐，我去你家收紙箱可行？」引起其他網友跟隨說道：「一起（收紙箱）呀」、「有生意頭腦」、「這也是筆不菲的收入」。另有網友指出，換新家才是發文重點。

1905電影網報導，隨後，伊能靜老公秦昊在微博發文吐槽，「這兩天拍戲的時候右眼皮老跳，今天破案了。內甚麼~有我幾件？」並且標註了伊能靜。

秦昊還為博文配上代表作「隱秘的角落」中「張東升」的哭泣表情包，表示自己也想要，讓人感覺無奈又好笑。伊能靜卻在評論中補刀，回應老公稱「內甚麼，紙箱都是你的哈~記得垃圾分類。」

還有網友在秦昊社交平台下留言表示：「有你的電動牙刷，對，就是被退貨的那個。」