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結婚19個月 李彩華坦承與富商老公分了

娛樂新聞組／綜合報導
李彩華去年閃嫁富商Eric，如今爆出離婚消息。（取材自Instagram）
李彩華去年閃嫁富商Eric，如今爆出離婚消息。（取材自Instagram）

36歲港星李彩華去年嫁給內地富商Eric，近來卻傳出兩人已離婚。李彩華向港媒證實，在9月時已辦好離婚，結束短短19個月的婚姻關係，兩人是和平分手，沒有第三者介入，就是因為長期分隔兩地，感情變淡了。

綜合媒體報導，李彩華與Eric原是認識多年的朋友，後來兩人突然爆出愛的火花，交往半年就閃婚，去年2月初登記結婚。

今年6月，李彩華還在社交平台上曬出富豪老公與她視頻通話的照片，並配文「大半夜，老公隔著屏幕陪我吃夜宵」，大秀兩人之間甜蜜溫馨的日常。

但在今年7月，李彩華離港返回內地參加各種拍攝工作和商演，與老公開始分隔兩地，年初就曾傳出婚變消息，據悉，他們離婚前三個月還在秀恩愛，但僅一個月後便已有冷淡跡象。

據報導，兩人離婚後未向對方爭取贍養費，早前李彩華也透露夫妻二人是經濟獨立。實際上，李彩華本身就是小富婆，早年她到內地接拍多套大熱劇集，賺的不少。

同時李彩華還投資房地產，至今手持12個物業，更遍布香港澳洲英國及泰國等地，香港有4個物業，另在英國有4個商用物業，估計總市值過億港元（約1500萬美元）。據知，她兩度入手大坑的名門，兩個單位現時市值共約7000萬港元。

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