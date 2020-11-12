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提詞字幕大一倍 李榮浩又被笑小眼睛

娛樂新聞組／綜合報導
李榮浩出席雙11狂歡夜獻唱，被網友發現提詞器字幕比別人的大了一倍。（取材自微博）
李榮浩出席雙11狂歡夜獻唱，被網友發現提詞器字幕比別人的大了一倍。（取材自微博）

日前有媒體在社交平台上曝光了李榮浩出席雙11狂歡夜並獻唱的畫面。在晚會現場，李榮浩演唱了一首「少年」，聲音充滿磁性，不少網友讚歎其唱功，也有一些網友被提詞器上的字幕吸引，因為李榮浩演唱時的字幕比別人的字幕大了一倍。看到李榮浩的超大字幕，許多粉絲紛紛調侃稱李榮浩只是眼睛小，又不是近視眼，不少粉絲還表示特殊眼睛要特殊對待。

綜合媒體報導，這並非李榮浩第一次被調侃眼睛小，他從出道以來就一直因為一雙小眼睛而受到網友的調侃，但就是長著小眼睛的李榮浩最終成功娶到了大眼睛的楊丞琳。

不久前人在台灣的楊丞琳還在社交平台上發文，粉絲立馬意會楊丞琳是表達自己與李榮浩已經200天沒有見面了，透露出對李榮浩滿滿的思念。二人因為疫情分隔兩地實在有些難熬。

才在台結束三場個人演唱會，楊丞琳受訪時提到，演唱會祭出舞蹈串燒組曲，其中難度最高的應該是王心凌的「愛你」，「我記舞步很快，她的舞雖不是太複雜，卻還得表現『甜』的感覺，只能說甜心不好當。」

改天是否親自指導老公李榮浩跳一下？沒想到丞琳爆料稱：「他樂器都彈不完了，不要叫他跳舞，好恐怖喔！不過他早年曾被簽為唱跳歌手，但他自認不行更有意轉幕後作罷。」

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