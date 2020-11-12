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小鮮肉雙11開唱 太難聽登上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
易烊千璽唱歌遭網友指難聽。（取材自微博）
易烊千璽唱歌遭網友指難聽。（取材自微博）

因應雙11，各大衛視舉辦的晚會可謂是群星薈萃，星光熠熠。易烊千璽、華晨宇、「明日之子」冠軍氣運聯盟樂團、蔡徐坤等炙手可熱的「頂流」們都出席了晚會，然而雙11晚會卻因「難聽」上了熱搜。

網易娛樂報導，人氣男團TFBOYS成員之一的易烊千璽以一首「MY BOO」開啟了雙11狂歡夜的序幕，但是這首歌的現場改編版引起了不小的爭議，實時搜索難聽有不少的觀眾都在吐槽難聽。

易烊千璽的好兄弟王源也遭到網友質疑，當晚他演唱了「圓舞曲」、「這裡」兩首歌曲，但當他在唱「圓舞曲」時，舞台發生事故，突然沒有了伴奏，王源似乎有點慌，被吐槽唱跑調了。

來源：YouTube

而另一台晚會的開場嘉賓為蔡徐坤，他連唱兩首歌引爆全場，但是他也沒能倖免，被網友吐槽「太難聽了，我的耳朵做錯了什麼？」

此外，自出道以來就備受爭議的氣運聯盟樂團，現場表演不只一次被吐槽是「車禍現場」，然而晚會當天也沒有倖免，網友表示鍵盤手李潤祺一張嘴就讓人直呼「my ears!」。李潤祺在表演結束後發文道歉，稱氣運聯盟沒問題，是自己的失誤。

陳奕迅又忘詞了

此外，陳奕迅現身東方衛視和浙江衛視的天貓雙11晚會，連唱「陪你度過漫長歲月」、「謝謝儂」、 「致明日的你」，深情開嗓，十分迷人，但演唱過程又忘詞了，網友紛紛調侃：「不忘詞就不是陳奕迅了」。

另，張杰也因為在演唱歌曲「一路之下」時忘詞引發了不小的爭議，網友表示張杰作為一個專業的歌手，不應該犯這種低級的錯誤。隨後，張杰發文回應忘詞，調侃自己被歌詞燙到嘴。

王源被吐槽唱跑調了。（取材自微博）
王源被吐槽唱跑調了。（取材自微博）
陳奕迅又忘詞了。（取材自微博）
陳奕迅又忘詞了。（取材自微博）

車禍

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