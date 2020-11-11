劉亦菲曬單手平板支撐 還問：你們撐多久？

劉亦菲曬健身照片，還發文問網友可以做平板支撐多久。（取材自Instagram）

劉亦菲 日前在微博曬健身 照片；照片中，她扎著馬尾，穿黑色健身服，戴著藍牙耳機單手做平板支撐。劉亦菲的肌肉 線條十分明顯，健身成果顯著。她發問網友：「所以你們平板多久（我其實不穩定）？」粉絲紛紛評論：「我也就幾秒鐘吧，你好厲害！」「身材好好！」「平板我一分鐘都不行誒！」

據香港01報導，對於劉亦菲的記憶，很多人還是維持在金庸作品中的「神仙姐姐」，但原來劉亦菲雖然顏值爆燈，肌膚白滑，屬於氣質美女，可是身高170cm的她，體重曾過逼近50公斤 ，所以在拍攝電影「花木蘭」前，她積極做GYM減肥，加上早餐吃1顆水煮蛋、1杯牛奶、半個蘋果，午晚餐則各吃燙青菜及一碗白飯，最後將體重減至43公斤。劉亦菲不但瘦身成功，還練出了完美仙女背，證明大美女都要靠後天努力，不能鬆懈。

貓眼電影報導指出，從照片中可以看出，即使是高糊像素都擋不住美貌；在另一張自拍中，劉亦菲對著鏡子大秀背肌，肌肉線條雖然沒有專業選手那麼誇張；但也已經很明顯了，配上她清純仙氣的臉，頗有點金剛芭比的反差感。而且不知道是不是因為運動的加成，素顏的劉亦菲懟臉拍都毫無瑕疵，一點色斑和皺紋都沒有，依舊是十幾年前的那個小龍女。