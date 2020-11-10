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周星馳御用女丑 余慕蓮疑血癌插管搶救

記者黃保慧／綜合報導
余慕蓮是周星馳電影中的御用女丑角之一。（取材自微博）
余慕蓮是周星馳電影中的御用女丑角之一。（取材自微博）

7月才過83歲生日的資深港星余慕蓮，是周星馳電影中的御用女丑角之一，以扮醜角為人熟識，也讓她被封為「最醜女星」。她曾在「整人專家」飾演「朱太」，她日前傳出疑因罹患血癌入院治療，昨更傳出病情惡化住進加護病房插管搶救，情況令人擔憂。

余慕蓮近日因肺纖維化住院，一度傳出情況危急，不過港媒事後卻傳出，余慕蓮疑似罹患血癌，據報導，余慕蓮友人透露，「原本要打標靶藥，但醫生說不可以打，因為她情況不太好，所以要ICU（加護病房）幫她洗血，血的病菌傷害了肺，所以她的肺很弱，還要幫她插管。」

余慕蓮一直未婚，在圈中人緣極佳，跟她合作多年的導演李力持也在微博留言，希望大家為她集氣，還放上多張跟余慕蓮的合照，祝她早日康復。她2010年從TVB退休後，多年致力於慈善，將無線給她的退休金全數捐給大陸蓋小學，更取名為「余慕蓮希望小學」，行善後兩年才被人發現她的愛心，成為美談。有網友稱「香港影視圈慈善助人，男有古天樂，女有余慕蓮」，余慕蓮謙虛表示，自己只是真心想幫助他人而已。

事實上，余慕蓮早前接受訪問時，也透露出身體出現不適，經常頭暈，當時看醫生發現是罹患耳石症（患者的耳石由於疲勞、外傷或其他不明原因，從前庭剝落，移位到內耳半規管的淋巴液中，從而刺激半規管，影響了平衡功能，使人產生劇烈的眩暈），情況時好時壞，更曾經在家中昏倒。近年來因為身體關係，余慕蓮已沒在幕前演出外，也沒再出現公眾場合，專心調養身體，如今再次入院，圈中好友極為擔心。

余慕蓮(左)是周星馳電影中的御用女丑角之一。（取材自微博）
余慕蓮(左)是周星馳電影中的御用女丑角之一。（取材自微博）

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