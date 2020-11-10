洪金寶暴瘦亮相 親曝不退休原因

洪金寶上網路節目。（取材自YouTube）

68歲香港 功夫巨星洪金寶(見圖，取材自YouTube)被譽為香港電影 史上「最靈活胖子」，不過隨著年紀漸長，體力與健康大不如前，尤其動了膝蓋手術之後，近幾年更需要輪椅才能移動，暴瘦憔悴樣也引起討論，但他先前澄清是在減肥，而在日前的網路節目他也亮相，面色紅潤，身手依舊靈活，被問到是否考慮退休 時，他吐露真心話。

洪金寶近日上網路節目「健康旦Hieggo」專訪，被問到膝蓋的傷如何造成，他表示該部位長期勞損，曾做過手術，但沒有換膝關節，說到武打演員的甘苦談時，還做出蹲下、踢腿動作。回憶以前拍武俠片時，就算沒有防護措施，不管多高都照樣跳下來，加上他以前拍戲時，膝蓋曾撞上石頭受傷，因而造成膝蓋受傷。其實他不只腳受傷，多年來兩隻手斷過三次，最後一次是因為拍「最佳福星」，傷在手腕。

主持人勸洪金寶可以好好休息，不過洪金寶說：「現在大家的生活，都是我拚出來的，如果以前不拚命工作，現在什麼都沒有」，洪金寶也提到不少人都叫他退休，卻讓他不解反問：「為什麼我要退休？我可以說話又可以思考，當你覺得自己真的所有都退化、開始出醜，就退休」。他認為，「我真的做不了，才會退休，現在我能做到、有機會，我都會盡量去做。」至於他這段期間是否減肥瘦了，他則笑說：「每個人說我瘦了就是瘦囉。」