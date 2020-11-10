52歲張敏直播亮相 網友嘆認不出「綺夢」

網友驚嘆張敏和昔日的模樣差別很大。（取材自微博）

港星張敏在周星馳電影 「賭聖」中演出女主角「綺夢」，是不少人心目中的女神，她在當紅之際卻突然淡出影壇從商，20多年來僅偶有復出，日前她亮相網紅賣貨直播室，網友驚嘆認不出她來，還質疑她去做了削骨手術。

鏡週刊報導，張敏日前為直播網紅擔任嘉賓幫忙賣貨，52歲的她皮膚白皙，搭配火紅脣膏，還是很有當年的女神架式。不過對照身後背板她的舊照，許多網友卻差點認不出她來，還以為是假的張敏。尤其年輕時張敏的濃眉大眼相當大器豔麗，但如今張敏的眉毛卻修淡許多；此外還有人覺得是否美肌開過頭，才會有這種情形。

更有細心的網友懷疑，以往張敏「標誌性」的下巴頷骨「好像被削沒了，所以缺乏辨識度」，懷疑她做了削骨手術，臉型才會與過往不太一樣。不過粉絲們為她抱屈，認為她本人保養得極好，只是因為妝容變了，看起來才會跟以前不同。

90年代張敏曾是與張曼玉 、劉嘉玲等人齊名的當紅女星，每年拍的電影不下10部之多；外界更盛傳她與「龍五」向華強的弟弟向華勝有一段情，因而備受力捧。1995年她拍完「十兄弟」後便退出影壇，返回中國大陸經商，沒過幾年就傳出她生意失敗兼被騙財過千萬港幣，而張敏也於2002－2004年間短暫復出，簽下對岸的經紀公司，曾拍過幾部電視劇及電影，但收視慘淡，之後又銷聲匿跡。

2013年又傳張敏下嫁前經紀人劉永輝，婚後定居北京 ，不過2017年她受邀為台北的百貨公司拍攝DM，外傳她因離婚及事業崩盤才復出，當時張敏否認，表示「從未結婚何來離婚」。