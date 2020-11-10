母被曝欠3000萬不還 小鮮肉黃明昊是老賴之子？

新生代偶像黃明昊被曝是老賴之子。（取材自微博）

繼周震南之後，演藝圈又傳出老賴之子！新生代偶像黃明昊被爆料，家中欠債人民幣 3000多萬，雖有能力償還，卻拒不償還。 此前，雖然黃明昊母親方表示正在拍賣 酒店償還，但根據法官官方顯示債務並沒有進行償還。

網易娛樂報導，樂華娛樂日前就「黃明昊媽媽上失信名單、欠銀行3千萬」一事發聲明回應，表示黃明昊媽媽陳建平並非實際用款人，作為借款擔保人一直在催促債務人還款，並始終與銀行保持溝通。在債務人仍未履行還款義務下，陳建平會以擔保人身分繼續履行擔保義務，在事情得到妥善解決後會第一時間向大家通報。

此前，關於黃明昊媽媽陳建平欠債3000萬的事情似乎也另有隱情。據悉，陳建平只是欠款的擔保人，而並非實際欠債人，因為欠債人逃避責任拒不還款，陳建平已經在籌畫賣掉自家酒店進行還款，但是債務落實情況依然朦朧不清。

黃明昊2002年出生，現在18歲。他於2017年4月參加南韓 選秀節目「Produce 101第二季」，於2018年4月6日在偶像競演養成類真人秀「偶像練習生」總決賽中獲得第四名，成為NINE PERCENT成員出道。

據爆料稱，黃明昊隨便背的一個包就價值上萬，甚至他還絲毫不憐惜地在包上塗鴉，闊氣的行事風格還讓他被戲稱為「賈富貴」。

近年來，黃明昊資源越來越好。連續參加了「密室大逃脫」、「了不起的長城」、「看我的生活」、「夏日沖浪店」等大熱綜藝，憑藉顏值和個性成為很多粉絲的偶像，是個名副其實的流量小生。