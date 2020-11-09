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林峯妻首次曬女兒 自曝乳腺炎疼哭

娛樂新聞組／綜合報導
林峯和張馨月於9月間迎來第一個寶寶。(取材自微博)
林峯和張馨月於9月間迎來第一個寶寶。(取材自微博)

近日，林峯嬌妻張馨月曬出了兩張照片，一張是放有大量母乳的照片，另一張是女兒在搖籃裡的照片。並且她還寫長文向網友透露了自己因為母乳阻塞導致急性乳腺炎的經歷。

網易娛樂報導，在張馨月曬出的兩張照片中，第一張是一大堆放在桌上的母乳，看得出她的奶量很足，女兒的口糧應該很充裕。第二張是她躺在嬰兒床上的女兒，這也是張馨月宣布生女後首次曬女。

張馨月發長文講述她由於堵奶而引起了急性乳腺炎，最初感覺胸部刺痛，以為是自己母乳分泌太快，返回家裡吸出來就好，但回家自己操作完之後晚飯時間又開始痛，此時再找來通乳師卻為時已晚。在通乳的過程中張馨月胸痛到全身難受，疼哭了半個小時，似乎比生孩子還要疼。之後通乳師看她太痛苦就讓她去醫院看，停下通乳她就發抖，抖了十幾分鐘，到醫院後一查，高燒將近40度。而且她在看病之後又反覆低燒。

為了讓更多母乳媽媽能夠學習自己的經驗，不再遭受痛苦，張馨月寫下了治療的全過程。提醒母乳媽媽們，一定要按時吸奶，不要偷懶。

另據香港01報導，眾所周知，林峯家境富裕，自傳緋聞起，不少網民都認為張馨月高攀林峯，但原來他的岳母身分亦不簡單。

林峯父親是廈門最大的地產商之一，更有「廈門李嘉誠」之稱，家族生意涉及屋苑商場、建築材料及工程等生意，估計至少坐擁20億港元。雖張馨月曾經做過車模又非出身名門，但有指二人初初是經父母介紹下而認識，張馨月並早已獲得男方家長肯定，而她又能夠在短短兩年內嫁入豪門，原來全靠媽媽王書紅在背後發功。

有傳張媽媽一直以來悉心培訓女兒，除了令她有一手好廚藝，又落力鼓勵她參加大大小小的選美活動，為她造就人氣！而張媽媽昔日在內地從事飲食生意，一且手段不凡，獲利驚人，被稱「餐飲女王」。在風光時，她自稱一度曾經擁千億身家！可惜，後勁不繼，生意很快便付諸流水，她更曾透露有意東山再起。

香港 緋聞

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