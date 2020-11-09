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又道歉…王鶴棣球場爆粗口

娛樂新聞組／綜合報導
王鶴棣發文道歉，稱自己犯了沒有控制好脾氣的錯誤。(取材自微博)
王鶴棣發文道歉，稱自己犯了沒有控制好脾氣的錯誤。(取材自微博)

王鶴棣日前就超級企鵝聯盟紅藍大戰中向裁判爆粗口一事，發文向節目組和「兄棣夥們」道歉，認為自己「作為成年人又犯了沒有控制好脾氣的錯誤」。但「對於今天下午3v3，晚上5v5的比賽裁判的判罰真的無法接受」。

新京報報導，超級企鵝紅藍大戰的終極大戰7日晚在廣州舉行，中國男籃名將與明星球員一起進行比賽。當日王鶴棣對裁判的判罰不滿情緒較為激動，爆粗口罵裁判，並脫衣離場。

據悉，王鶴棣因「流星花園」男主道明寺一角暴紅，之後主演「將夜2」，也參加過多檔綜藝節目，累積高人氣。

從小愛打籃球的他，近日參加了2020超級企鵝年度盛典，在紅藍大戰的最後時刻，王鶴棣被裁判罰。當下，他情緒爆發，雖然許多團員拉住了他，但他依然在場上爆粗口，之後更是一腳踢爆了場上的飲水機，離開球場。

事後，王鶴棣在社交平台上就此事發文道歉，稱自己沒有控制好脾氣犯錯了，給節目組和兄棣夥們抱歉。

其實，這已經不是王鶴棣第一次發脾氣，之前曾在某節目中王鶴棣當著很多嘉賓的面扔東西離開，當時還惹怒了何炅，隨後在參加快樂大本營節目的時候王鶴棣還向何炅道歉。

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