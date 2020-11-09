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上海抱娃被偶遇 劉詩詩、吳奇隆幸福三人行

娛樂新聞組／綜合報導
生娃後的劉詩詩依然保持很好的狀態。(取材自微博)
生娃後的劉詩詩依然保持很好的狀態。(取材自微博)

有多位網友日前在社交平台爆料自己在上海靜安寺偶遇吳奇隆、劉詩詩夫婦，同行的還有他們的兒子「步步」，有人還曬出偶遇圖。

貓眼娛樂報導，在其中一張照片中，劉詩詩穿著普通的黑紫色大衣，搭配紫色打底褲和一雙小白鞋，非常樸素。她戴著黑色的棒球帽站在咖啡櫃前，身型筆直，看起來在挑選商品中。

從另外一張照片能看到，劉詩詩買東西的時候吳奇隆就默默的站在她的旁邊，抱著兒子步步，偶遇他們的網友直言：「畫面太溫馨，不想打擾拍了一張就回家了，小步步的圖就不放了。」

報導指出，吳奇隆和劉詩詩於2016年3月20日結婚，至今已有四個年頭，在2019年劉詩詩生下一子，組成了幸福的一家三口。

吳奇隆和劉詩詩兩人感情一直很好，經常被拍到同框圖，今年初，吳奇隆被拍到現身上海機場，網友猜測是去陪在上海拍戲的劉詩詩跨年。

婚後，吳奇隆和劉詩詩的事業更上一層樓，吳奇隆在今年參加了綜藝節目「元氣滿滿的哥哥」，表現突出，網友讚他在節目中是能力強者，也是接梗達人。節目另一位嘉賓陳學冬讚他：「隆哥是非常非常智慧的人。」給出很高評價。

報導稱，劉詩詩經常憑參加活動的生圖登上熱搜榜，前段時間，她參加了央視扶貧公益節目「心連心」被讚高顏值，她穿著一身普通的白襯衫，披著頭髮氣質溫柔。

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