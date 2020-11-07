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劉德華認真追體能 「保養不佳會被笑」

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華走出墜馬陰霾，親自上陣新片「拆彈專家2」中的動作戲。（取材自豆瓣電影）
劉德華走出墜馬陰霾，親自上陣新片「拆彈專家2」中的動作戲。（取材自豆瓣電影）

劉德華監製及主演的香港警匪電影「拆彈專家2」即將上映。飾演前拆彈專家的他，在電影有不少打鬥、奔跑、翻滾及飛躍鏡頭，雖然劉德華2017年曾在泰國墜馬受傷，不過為求拍出理想效果，連場動作戲都堅持親自上陣。

綜合媒體報導，電影最新的預告片中，還看到青馬大橋被炸、捲起千呎巨浪、貨輪沉沒，海中心出現蘑菇雲等翻天覆地的場面，幕幕驚心震撼。

來源：寰宇娛樂YouTube

劉德華2017年1月在泰國拍攝廣告時意外墮馬，導致脊椎受傷，盆骨撕裂，更一度出現創傷後遺症。這次新片中有不少打鬥翻滾及飛躍鏡頭，也是劉德華自墜馬意外康復後，演繹最多動作戲的影片。

由於不少動作戲都親身上陣，劉德華的身體狀況讓導演邱禮濤非常擔心。劉德華坦言，自從受傷後體力的確大不如前，狀態只有受傷前的七成多，希望從飲食、運動及生活各方面配合，盡快追回喪失的兩成半狀態。

向來做事認真的劉德華不假替身，笑言沒有被這些動作戲難倒，他笑說︰「身邊的人整天都讚我保養得宜，如果我保養不好就會遭人恥笑。因此他們的鼓勵就是對我的鞭策。」

「拆彈專家2」故事繼續以「拆彈」為題，講述香港受到恐怖襲擊，全城陷入恐慌，而飾演前拆彈專家的劉德華，竟然昏迷於案發現場，甦醒後被警方列作頭號嫌疑犯，為求水落石出，裝上義肢的劉德華找來昔日戰友兼拆彈專家的劉青雲協助，以身犯險誓要查出真相。

劉德華走出墜馬陰霾，親自上陣新片「拆彈專家2」中的動作戲。（取材自豆瓣電影）
劉德華走出墜馬陰霾，親自上陣新片「拆彈專家2」中的動作戲。（取材自豆瓣電影）

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