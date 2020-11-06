鄭嘉穎老婆曬次子百日宴 一家四口顏值高

鄭嘉穎為次子辦豪華百日宴。（取材自Instagram）

港星鄭嘉穎為次子辦百日宴，據明報報導，現場擺滿獅子、數字「100」等氣球裝飾，還有獅子公仔蛋糕，老婆陳凱琳在社交平台分享全家福，她抱着熟睡的次子鄭承亮（Yannick），鄭嘉穎則抱住大仔鄭承悅（Rafael）。

報導指出，陳凱琳發文說︰「親愛的Yannick，爸爸媽媽為你選了這個名字，因為名字有『上帝是仁慈』的意思。衪不但賜了你的哥哥Rafael給我們，還祝福我們有了你…你很珍貴，我們很愛你。鄭承亮就代表光亮，願你的生命充滿愛和亮光。祝你100天快樂！願你繼續健康、被愛、被祝福，直到永遠！」

另據搜狐報導，照片中，鄭嘉穎穿著淺褐色外套，懷裡抱著大兒子鄭承悅，父子倆的五官也非常神似，小朋友睜著一雙大大的眼睛，呆萌可愛。51歲鄭嘉穎和小22歲老婆同框，看不出來兩個人有22歲的年齡差，兩個兒子也是繼承了父母的基因，一家四口的顏值都很高。

報導說，鄭嘉穎、陳凱琳因合作演出「僵」相識相戀，鄭嘉穎不只一次公開表達對老婆的欣賞，稱其「她的智慧很高，話題上很多方面有共鳴」；在結婚後，陳凱琳便淡出娛樂圈，在家裡相夫教子，偶爾和老公一起出席活動。不久前陳凱琳還曬出產後美照，長髮披肩面帶著溫柔的笑容，身材恢復得極好。