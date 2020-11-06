胖到登熱搜…嘉妃發福成加菲？ 辛芷蕾懷疑人生

「如懿傳」嘉貴妃辛芷蕾出席活動被拍到臉部腫了的照片，引發熱烈討論。（取材自微博）

憑著「如懿傳」嘉貴妃一角打響知名度的大陸女星辛芷蕾，近日出席運動品牌活動時，被網友發現臉部「圓潤不少」，相關身材話題火速登上微博 熱搜，她事後也略顯不好意思說：「確實胖了點兒～一點點」。

照片顯示，辛芷蕾穿著運動服、運動褲，一頭中分髮型讓她的臉龐相較以往發福許多，尤其兩頰更與之前拍戲時的纖瘦模樣大相逕庭，引來網友瘋狂討論，於是「辛芷蕾胖了」的話題一瞬間登上熱搜榜。

對此辛芷蕾也幽默回應外界質疑，更上傳一支自拍影片自嘲說：「破案了，確實胖了點兒～一點點～但我認為我手機 裡的我，還有精修圖裡的我最真實，別的我不承認！」隨後又列出不同角度的照片說，「我自己都樂了，哈哈哈，到底誰相機裡的我才是真實的我？是路人手機裡的？是我自拍的？還是視覺中國 的？我矇了。」

大批網友也紛紛留言，「姐，惡意P圖的沒有心，不過好好笑」、「還好你闢謠了，不過嘉妃真的發福成加菲貓了...」、「姐姐你被黑了」。也有粉絲發表私下巧遇她的照片，代為澄清辛芷蕾身型依舊窈窕。

辛芷蕾工作室隨後曬出一段活動視頻，並配文開懟網友：「說她胖的，你們是有多瘦。」黃璐也發微博曬二人近期合影為好友辛芷蕾撐腰，「瞎說，我們蕾蕾明明前幾天還是這樣，誰在惡意P圖。」