我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

胖到登熱搜…嘉妃發福成加菲？ 辛芷蕾懷疑人生

娛樂新聞組╱綜合報導
「如懿傳」嘉貴妃辛芷蕾出席活動被拍到臉部腫了的照片，引發熱烈討論。（取材自微博）
「如懿傳」嘉貴妃辛芷蕾出席活動被拍到臉部腫了的照片，引發熱烈討論。（取材自微博）

憑著「如懿傳」嘉貴妃一角打響知名度的大陸女星辛芷蕾，近日出席運動品牌活動時，被網友發現臉部「圓潤不少」，相關身材話題火速登上微博熱搜，她事後也略顯不好意思說：「確實胖了點兒～一點點」。

照片顯示，辛芷蕾穿著運動服、運動褲，一頭中分髮型讓她的臉龐相較以往發福許多，尤其兩頰更與之前拍戲時的纖瘦模樣大相逕庭，引來網友瘋狂討論，於是「辛芷蕾胖了」的話題一瞬間登上熱搜榜。

對此辛芷蕾也幽默回應外界質疑，更上傳一支自拍影片自嘲說：「破案了，確實胖了點兒～一點點～但我認為我手機裡的我，還有精修圖裡的我最真實，別的我不承認！」隨後又列出不同角度的照片說，「我自己都樂了，哈哈哈，到底誰相機裡的我才是真實的我？是路人手機裡的？是我自拍的？還是視覺中國的？我矇了。」

大批網友也紛紛留言，「姐，惡意P圖的沒有心，不過好好笑」、「還好你闢謠了，不過嘉妃真的發福成加菲貓了...」、「姐姐你被黑了」。也有粉絲發表私下巧遇她的照片，代為澄清辛芷蕾身型依舊窈窕。

辛芷蕾工作室隨後曬出一段活動視頻，並配文開懟網友：「說她胖的，你們是有多瘦。」黃璐也發微博曬二人近期合影為好友辛芷蕾撐腰，「瞎說，我們蕾蕾明明前幾天還是這樣，誰在惡意P圖。」

路人拍到的辛芷蕾。（取材自微博）
路人拍到的辛芷蕾。（取材自微博）
（取材自微博）
（取材自微博）

手機 微博 中國

上一則

洪金寶暴瘦？ 兒媳澄清：他168斷食剷肉慢慢瘦

延伸閱讀

網驚「如懿傳」嘉貴妃胖成加菲貓 本尊現身招供了

網驚「如懿傳」嘉貴妃胖成加菲貓 本尊現身招供了
同居？ 翟天臨、辛芷蕾 聚餐後同回愛巢

同居？ 翟天臨、辛芷蕾 聚餐後同回愛巢
香港四大天王「南京合體」？火速登熱搜 網友笑倒

香港四大天王「南京合體」？火速登熱搜 網友笑倒
Samsonite智能後背包 導航、自拍美照難不倒

Samsonite智能後背包 導航、自拍美照難不倒

熱門新聞

古天樂被指親民又有禮，很和善。（取材自微博）

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

2020-10-30 03:39
鞠婧禕主演的古裝劇「如意芳霏」被發現鞠婧禕的鼻子會透光。（取材自微博）

鞠婧禕鼻子又透光 「正面、側面都發亮！」

2020-11-01 01:25
妮可波特拉斯基湖邊倩影，被歐美媒體形容「神情帶著憂傷」。圖／摘自Instagram

被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…

2020-10-31 16:20
基努李維與女友亞莉珊卓葛蘭特的戀情不受外界影響。(Getty Images)

基努李維愛正濃！安妮絲頓裝笑顏？

2020-10-29 03:19
林青霞近照曝光，狀態很好的她被網友稱讚是「不老女神」。(取材自微博)

林青霞新書爆料…曾拍3張裸照送他

2020-11-02 02:27
張毅。取材自臉書

執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲

2020-10-31 22:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票