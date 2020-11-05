爾冬升懟郭敬明 意外揭導演抱團

爾冬升（圖）和郭敬明在「演員請就位2」中出現矛盾。（取材自微博）

香港導演 爾冬升和中國 作家兼導演郭敬明，近日傳在「演員請就位2」16進9比賽現場出現矛盾，爾冬升直接懟郭敬明，並且現場罷演。

貓眼娛樂報導，近日有網友在某社交平台上爆料，矛盾起因是在「演員請就位2」錄製到某個環節時，需要四個導演互相點評作品。當輪到郭敬明點評爾冬升時，郭敬明口直心快，直接說不喜歡爾冬升的劇。

爾冬升聽到這些話以後，先是接過郭敬明的話，直接把自己的隊員都說了一遍。而後把話題轉到郭敬明身上，大膽曝出內幕：「上台前你對我們說各位導演嘴下留情，自己沒說對方的劇目，現在反過來被他指責。」爾冬升的一番言論，無疑讓大家對一直質疑的導演抱團一事直接被揭穿，郭敬明也當場流淚了。

針對這件事情，網友大都抱著吃瓜的態度，說「演員請就位」的最大的演員就是四位導演，請他們開始自己的表演，就讓他們四個比吧。」

這次發生矛盾的兩個導演也都有過優秀的作品。其中爾冬升出演過很多電影 ，比如「三少爺的劍」，「人民英雄」，也導演了很多優秀的電影，有「新不了情」，「旺角黑夜」。

而郭敬明導演的最著名的電影是「小時代」，他的很多作品也都被拍成電影，如「幻城」，「悲傷逆流成河」，「爵跡」等，也都取得不錯的成績。