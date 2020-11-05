我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

潘瑋柏嬌妻曬照 小腹平坦破奉子成婚傳聞

娛樂新聞組／綜合報導
潘瑋柏的妻子Luna近日終於露面，曬出美照。（取材自微博）
潘瑋柏的妻子Luna近日終於露面，曬出美照。（取材自微博）

台灣歌手潘瑋柏的嬌妻Luna歷經「天王嫂訓練營」風波後，首曬婚戒照，小腹平坦也破奉子成婚傳聞。

網易娛樂報導，經歷風波後的Luna近日終於露面，曬出美照並附上一張笑臉。照片中的她穿著白色上衣，搭配牛仔褲，依然時尚感滿滿。

此前一直有潘瑋柏奉子成婚的說法，但是Luna發照片親自破除謠言，證明是大家想多了，不然不可能三四個月了都不見孕肚。

同時，Luna的動作是女星模特們專門秀戒指的標準姿勢，放大圖片一看，無名指上果真有一枚戒指。

據悉，7月27日，潘瑋柏官宣了結婚喜訊，娶了網紅Luna，不過此事沒有得到網友的祝福，反而惹來諸多非議。網上關於Luna的流言非常多，其中最廣泛的是參加「天王嫂訓練營」。除此之外，對於兩人選擇結婚一事，一直有Luna是藉孕逼婚的傳聞。

而Luna本人，自從婚訊曝光就沒有露面，似乎有意低調處理。潘瑋柏也極少更新社交網，沒有與新婚太太秀恩愛。

10月4日晚，沉寂了兩個多月的Luna，首度恢復更新社交網，發布了三張美食圖，是在烤肉店享受高檔食材「和牛」。根據餐廳的背景、碟子以及燒烤爐判斷，有網友認為Luna光顧的是台北一家高檔燒肉店。

由此看來，Luna一直留在台北陪伴潘瑋柏，推測兩夫妻感情穩定，並非如傳言那樣正在辦理離婚。

台灣

上一則

視訊合體林志玲 伍佰單腳飛撲…

下一則

不適應暴紅 許光漢盼走得踏實

延伸閱讀

王力宏和川普同登CNN 「一看標題險噴飯」

王力宏和川普同登CNN 「一看標題險噴飯」
組天王嫂培訓班? Amy姐現身否認：當天王都是傻子?

組天王嫂培訓班? Amy姐現身否認：當天王都是傻子?
真有「天王嫂培訓班」？她拍影片否認：當天王都傻子嗎

真有「天王嫂培訓班」？她拍影片否認：當天王都傻子嗎
天王嫂方媛秀舞技 網友嘲：郭富城看到會笑話的

天王嫂方媛秀舞技 網友嘲：郭富城看到會笑話的

熱門新聞

古天樂被指親民又有禮，很和善。（取材自微博）

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

2020-10-30 03:39
鞠婧禕主演的古裝劇「如意芳霏」被發現鞠婧禕的鼻子會透光。（取材自微博）

鞠婧禕鼻子又透光 「正面、側面都發亮！」

2020-11-01 01:25
妮可波特拉斯基湖邊倩影，被歐美媒體形容「神情帶著憂傷」。圖／摘自Instagram

被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…

2020-10-31 16:20
基努李維與女友亞莉珊卓葛蘭特的戀情不受外界影響。(Getty Images)

基努李維愛正濃！安妮絲頓裝笑顏？

2020-10-29 03:19
林青霞近照曝光，狀態很好的她被網友稱讚是「不老女神」。(取材自微博)

林青霞新書爆料…曾拍3張裸照送他

2020-11-02 02:27
張毅。取材自臉書

執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲

2020-10-31 22:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選
再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪

再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪