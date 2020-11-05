潘瑋柏嬌妻曬照 小腹平坦破奉子成婚傳聞

潘瑋柏的妻子Luna近日終於露面，曬出美照。（取材自微博）

台灣 歌手潘瑋柏的嬌妻Luna歷經「天王嫂訓練營」風波後，首曬婚戒照，小腹平坦也破奉子成婚傳聞。

網易娛樂報導，經歷風波後的Luna近日終於露面，曬出美照並附上一張笑臉。照片中的她穿著白色上衣，搭配牛仔褲，依然時尚感滿滿。

此前一直有潘瑋柏奉子成婚的說法，但是Luna發照片親自破除謠言，證明是大家想多了，不然不可能三四個月了都不見孕肚。

同時，Luna的動作是女星模特們專門秀戒指的標準姿勢，放大圖片一看，無名指上果真有一枚戒指。

據悉，7月27日，潘瑋柏官宣了結婚喜訊，娶了網紅Luna，不過此事沒有得到網友的祝福，反而惹來諸多非議。網上關於Luna的流言非常多，其中最廣泛的是參加「天王嫂訓練營」。除此之外，對於兩人選擇結婚一事，一直有Luna是藉孕逼婚的傳聞。

而Luna本人，自從婚訊曝光就沒有露面，似乎有意低調處理。潘瑋柏也極少更新社交網，沒有與新婚太太秀恩愛。

10月4日晚，沉寂了兩個多月的Luna，首度恢復更新社交網，發布了三張美食圖，是在烤肉店享受高檔食材「和牛」。根據餐廳的背景、碟子以及燒烤爐判斷，有網友認為Luna光顧的是台北一家高檔燒肉店。

由此看來，Luna一直留在台北陪伴潘瑋柏，推測兩夫妻感情穩定，並非如傳言那樣正在辦理離婚。