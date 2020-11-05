胡歌突襲探班 唐嫣尖叫秒變迷妹

胡歌（圖）探班唐嫣，讓她開心的驚叫連連。（取材自微博）

網上近日流出胡歌探班唐嫣的視頻，當天，唐嫣正在趕拍新劇，當她第一眼見到胡歌時，忍不住尖叫跳躍，然後害羞地一直捂著臉笑，一副難以置信的模樣。網友紛紛調侃「偶像看到偶像秒變小迷妹」。

貓眼娛樂報導，視頻中，胡歌探班唐嫣新劇現場，與工作人員神秘說道：「別告訴她。」還使壞密謀如何整蠱唐嫣：「告訴她角色換人了！」

而唐嫣在看見胡歌時則激動地大喊，震耳欲聾的尖叫聲讓網友直言：「糖糖秒變小迷妹。」

胡歌這次現身蓄起了鬍子，跟以往清爽造型有些不同，38歲的他滿是成熟男人的魅力。兩人相見後，十分熟悉親切。唐嫣坦言：「好像回到了幾年前。」秒回當年仙劍情，引起回憶殺。胡歌還說道：「因為同住一家酒店，所以經常在她身後過馬路。」可見兩人友情深厚，令人羨慕。

而網友們看到這一幕也紛紛評論：「爺青回。」「兩人太可愛了！」

網友齊呼「爺青回」，是因為早在2009年兩人就有了第一次合作「仙劍奇俠傳三」，而這部古裝玄幻電視劇在當年也是風靡一時，成為很多人心里古裝劇的「白月光」。三年後，胡歌和唐嫣再次合作了「軒轅劍之天之痕」並在劇中飾演一對情侶。

前不久有消息稱胡歌和唐嫣會再次合作一部電視劇「繁花」，讓粉絲格外期待。