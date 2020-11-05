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劉德華乾女兒 「浪姐」張含韻曾被誣「校妓」

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華（左）對「乾女兒」張含韻（右）照顧有加。（取材自豆瓣電影）
劉德華（左）對「乾女兒」張含韻（右）照顧有加。（取材自豆瓣電影）

港星劉德華是一代天王，出道多年來人氣一直很旺，但很多人不知道他有一個「乾女兒」張含韻。劉德華曾在張含韻事業低潮時幫助她，劉德華真的很寵張含韻，更邀她擔任自己監製電影的女主角，成為她的貴人。如今，張含韻在熱門綜藝「乘風破浪的姐姐」嶄露頭角，想必「乾爹」劉德華也十分欣慰。

綜合媒體報導，31歲的張含韻16年前參加選秀節目「超級女聲」出道，原本演藝事業一片大好，沒想到走紅後被莫名抹黑，公司也因營運不好倒閉，張含韻被迫一度消失在螢光幕前。幸好復出後遇到貴人劉德華，還多了個「劉德華乾女兒」的封號。

但當時的張含韻曾一度被爆出「不雅照」，爆料者自稱是她朋友、同學、前男友等，在網上PO出抹黑文，指控當時16歲的張含韻被包養、陪睡，甚至用了「校妓」等不雅字眼，事後證實，那些照片照都是合成的。

張含韻出道早，沒有參加高考，一直是她的遺憾。劉德華曾建議她可以嘗試演戲，於是，從未想過演戲的她進入中央戲劇學院，畢業後也順勢走上演戲道路。劉德華還告訴她，「要吃什麼樣的苦，做什麼樣的準備。」

近年來，張含韻陸續演了電視劇「蘭陵王妃」、「知否知否應是綠肥紅瘦」，演技連導演張紀中都稱讚，今年初更參與熟女團選秀節目「乘風破浪的姐姐」，舞台上的表現讓人驚艷，人氣再度攀升，也算沒有辜負「乾爹」的知遇之恩了。

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