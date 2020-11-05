秦嵐無緣小鮮肉？自嘲「40歲女人談情誰要看」

秦嵐自爆，演出富察皇后走紅之前，難接到女主角的演出。（取材自微博）

中國 演員秦嵐因為演出「延禧攻略」中的富察皇后走紅，她近日上節目自曝靠著富察皇后角色暴紅前，根本沒人找她演女主角，自嘲說「誰願意看一個快40歲的女人去跟小鮮肉談戀愛」。

鏡週刊報導，秦嵐表示，過去很多找上門的戲劇都是要她演女二，「女一號都是小鮮花，誰願意看你一個快40歲的女人去跟小鮮肉談戀愛？」她說自己雖然不是科班出身，但對演戲充滿熱忱，「因為你熱愛，哪怕在當中吃苦了、受挫了，也覺得特別開心。」

香港 01報導，早前有關「秦嵐 我的子宮使不使用關你什麼事」的話題登頂熱搜，對此，秦嵐也作出回應，「我自己很清楚自己在什麼時候，要怎樣的生活和我的生活節拍。」就如該節目的出品人兼主持所講：「一個女性最幸福的人生就是找到自己的熱愛，因為那一份熱愛讓你找到了一種快樂，存在的意義，甚至能為他人帶來的那一點點意義。」

雖然秦嵐年過40仍單身，但她坦言對婚姻並無迫切的期望，對愛情也絕不將就，這才是對自己以及父母負責。

其實秦嵐事業得意，生活精采，甚至已經想好50歲、60歲的婚姻生活：「家裡可以養狗，然後生活在一起，花園裡種種花，有我們自己喜歡的樹，每天吃完晚飯之後，我們手牽著手出去逛一逛，回到家裡面比如說運動，健完身之後可以一起看一場電影 ，偶爾一起喝喝茶，我就覺得很幸福。」比起轟轟烈烈的愛情，她更嚮往的是平平淡淡、相濡以沫的生活。