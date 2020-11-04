周星馳當年伯樂 李修賢再執導筒

香港資深導演李修賢近日被拍到重執導筒。（取材自微博）

香港 資深導演 李修賢近日傳復出再做導演，被拍到在鬧市開工，一邊抽着雪茄，一邊聽電話，坐在導演椅上交代同事工作，久未公開露面的他，發福不少。據知李修賢今次拍的電影 叫「極速一秒」。

香港01報導，現年68歲的李修賢，擅於製作警匪片，70年代活躍於電影圈，後來演而優則導，拍攝過不少電影，除了是周星馳的伯樂，也發掘過多位紅星。

李修賢1970年加入邵氏電影公司，憑着敏捷的身手，當時獲大導演張徹賞識，入行約七年左右他開始學習導演、剪接、配音等幕後的工作，曾開辦獨立製片人公司，期間作過多方面的嘗試，最後以警匪片作為定位。

李修賢7、80年代都活躍於電影圈，1984年憑着一部以香港警察的生活為藍本，自編自導自演的「公僕」，贏得第四屆香港電影金像獎影帝及第21屆金馬獎最佳男主角。

李修賢更一向獨具慧眼，提攜過不少後輩。最為人熟悉的就是他看中周星馳演出首部電影「霹靂先鋒」。這部片可說是周星馳演藝生涯中的轉捩點，李修賢當時是電影的監製，星爺本來還是一位跑龍套的小演員，結果他憑作品獲第25屆台灣金馬獎最佳男配角。李修賢是周星馳的伯樂，但據講二人最後反目收場。

除了星爺，李修賢更發掘了另一位演員張家輝，張家輝在李修賢的公司由場記做起，李修賢在1989年看中他拍攝第一部電影「壯志雄心」，飾演少警學校的學員，隨之開始了他的演員生涯。之後張家輝與李修賢更合作了「風雨同路」、「雷霆掃穴」、「化骨龍與千年蟲」。

李修賢後來發掘成奎安拍電影，憑高大的身型，成奎安經常在電影飾演江湖大佬一類的惡人角色，例如在1987年的電影「監獄風雲」裡飾演「大傻」一角，自此他有了「大傻」的稱呼。

成奎安與黃光亮、李兆基和何家駒更被封為「香港影圈四大惡人」，兇神惡煞的形象令人深刻。