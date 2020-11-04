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再傳婚變？王岳倫退出李湘關聯公司

娛樂新聞組／綜合報導
王岳倫（右）被爆退出了李湘關聯公司，婚變傳聞再起。（取材自微博）
王岳倫（右）被爆退出了李湘關聯公司，婚變傳聞再起。（取材自微博）

有網友日昨發現王岳倫退出了李湘關聯公司，大家猜測兩個人在感情方面遇到了一些問題，話題迅速「升溫」躍居熱搜榜的榜首。

1905電影網報導，李湘看到熱搜後在微博做出了回應，並再次與王岳倫秀了恩愛。李湘表示：「老公在高爾夫球場打球，我在spa做按摩，突然聽說我們又上熱搜了！謝大家對我們一家人的關心和愛護！一點點小事都能上熱搜我們好好的！你們也要好好的哦！」

李湘不僅澄清的傳聞，還對自己的直播間做了預熱活動，在雙十一將送出超級好禮。王岳倫看到後也迅速轉發，並祝老婆在直播中大賣。

網易娛樂報導，據企查查顯示，李湘關聯公司、杭州溢美電子商務有限公司於10月26日發生工商變更，王岳倫退出該公司監事職務，並不再擔任該公司實際控制人、最終受益人，退出前持有該公司55%股份。

9月16日，李湘發文秀恩愛，她曬出和王岳倫的婚禮舊照，深情配文道「相依相靠」，還配了愛心表情。據悉，照片是兩人在2016年在老撾舉辦當地傳統婚禮時留下的。這也是李湘在王岳倫8月15日KTV壁咚風波後首次發文秀恩愛。王岳倫醉酒風波後，他與李湘的夫妻感情似乎並沒有受到影響。

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