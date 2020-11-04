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只顧做菜挨轟不務正業 謝霆鋒「有話說」

娛樂新聞組／綜合報導
謝霆鋒熱中烹飪，被網友批評不務正業。（取材自微博）
謝霆鋒熱中烹飪，被網友批評不務正業。（取材自微博）

港星謝霆鋒出道多年，影視歌三棲，擁有多重身分的他，近年將重心放在餐飲業上，但也因此掀起不少網友質疑他不務正業，對此，謝霆鋒也揭露真實原因：「希望我們的下一代可以自豪地說，中華美食就是最了不起的。」

謝霆鋒無奈表示：「為什麼大家說我老在煮飯不唱歌不演戲，為什麼創立鋒味，為什麼我老要中餐西做。」他坦言自己就是希望輸出好的食材、文化、烹飪方法、歷史，可以通過美食影響更多外國人，像是有人覺得中餐不夠健康，油、澱粉多，更有年輕人覺得中餐不時尚，沒有好傳播的擺盤，也沒有快餐來的方便。

他說：「這些誤解其實讓我感覺非常心痛，為什麼魚子醬、鵝肝醬就能夠成為世界美食？為什麼黑松露可以炒到跟黃金一樣貴呢？就是因為西方廚師們團結，推一個食材，大家一起推。」

「大家的飲食方式不一樣了，傳播方法變了，口味升級了。我們也應該團結，堅持……我們也有XO醬、大閘蟹，金華火腿不應該給黑毛豬比下去。希望我們能夠讓中華美食有更大影響力，希望我們的下一代可以自豪地說，中華美食就是最了不起的。」

此外，謝霆鋒日前出席雙11開幕直播盛典，以新造型示人的他重塑20年前的中間分界髮型，髮量明顯稀疏了不少，粉絲感嘆留言道：「歲月不饒人」、「髮量堪憂」。

謝霆鋒重現中分髮型，網友卻說「歲月不饒人」。（視頻截圖）
謝霆鋒重現中分髮型，網友卻說「歲月不饒人」。（視頻截圖）

謝霆鋒

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