PGone自曝曾想自殺 李小璐疑回應：願你笑得像孩子

PGone談李小璐夜宿門風波， 稱想過自殺。（取材自Instagram）

某媒體近日發布一篇中國 藝人PGone最新採訪的自述文，不僅訴說自己的經歷，還重提和李小璐 的「夜宿門」風波，他大方承認錯誤，並稱曾有過自殺的想法。李小璐隨後發布一則視頻並配文：「願你笑得像孩子」，疑似回應他。

綜合媒體報導，PGone談起早年家庭經歷後便談到李小璐「夜宿門」風波，他表示「錯了就是錯了，中間發生什麼，我不想說，因為我也說不清，事情都有兩面性。」、「我該承受一些男人做錯該承受的事情。但是我沒錯的地方你憑什麼罵我？你罵我這也好，你罵我那也好，但是你罵我對不起紅花會，你說我背叛兄弟，我覺得太可笑了。」

據報導，在風波持續發酵後，PGone的負面新聞接踵而來，但真正將他擊垮的是「聖誕夜」歌詞。PGone否認歌詞是他寫的， 也不是他唱的。

而那段時間，他奶奶過世，回不去，也沒法回去，感覺精神都有問題了，很壓抑，他說，當時甚至都有過自殺的想法。

他更坦言自己近幾年看盡世界人情冷暖，「沒有想過以後，現在的狀態就是只想看當下。」

報導說，對於PGone自述的悲慘經歷，不少人覺得是在賣慘洗白，準備復出。

而李小璐隨後也在社交平台發布一則視頻並配文：「願你在紛紛擾擾的日子裡，依舊能笑得像個孩子。」照片中，李小璐深夜壓馬路，回眸燦笑神情卻顯落寞。有網友稱該配文疑似在回應PGone曝光的採訪。