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返港醫美修臉…阿嬌展示傷口 3個月後或再磨皮

娛樂新聞組／綜合報導
阿嬌9月初在廈門工作時，在飯店不慎摔倒。（取材自微博）
阿嬌9月初在廈門工作時，在飯店不慎摔倒。（取材自微博）

港星阿嬌（鍾欣潼）9月初在廈門工作時，在飯店不慎摔倒，眉上縫了66針，多了蜈蚣型的疤痕。近日她大方展示傷口，傷疤淡了不少，原來她先前祕密回香港做醫美，三個月後會再評估需不需要做磨皮手術。

綜合媒體報導，阿嬌今年風波不斷，先是和台灣「醫界王陽明」賴弘國短命婚姻告吹，9月又傳出在廈門飯店發生意外，半夜起床上廁所頭暈撞地，額頭噴血。她原本在馬來西亞拍戲，日前隨劇組低調回香港，順便修修臉。

據報導，阿嬌近日和助理返回香港，但她與其他同機乘客被安排接受核酸測試，以及等候結果才能離開。阿嬌與兩位助理於禁區內足足逗留了八小時，期間要分開坐保持社交距離，每人獲分發兩包餅充飢，最終三人約於晚上11時推著兩大車行李步出抵港大堂。戴帽、口罩及一身便服打扮的阿嬌見到在場等候的記者表現愕然，但仍主動打招呼，精神狀態相當不錯。

被問到其傷勢康復進度，阿嬌大方掀起帽邊讓記者查看，她早前的「蜈蚣形長疤」幾乎消失，只留下右邊眉心處一條約一、二吋正結疤的傷口。

報導說，由於傷口嫩肉正生長，故談到日後磨皮手術時，阿嬌說：「要看三個月後的狀況再決定！」而她代言的醫學美容公司表明「負責一切」，目前只待她完成手頭上的工作，到美容院與醫生開會研究跟進。

問她以後到飯店會不會開燈睡覺？阿嬌笑說不會，因為「有光我睡不著啦！」

阿嬌在微博秀出傷口照片。（取材自微博）
阿嬌在微博秀出傷口照片。（取材自微博）

阿嬌 香港 台灣

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