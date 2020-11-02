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陳凱歌「霸王別姬」將被美國改編成音樂劇

娛樂新聞組／綜合報導
「霸王別姬」將被美國改編成音樂劇。(取材自豆瓣電影)
「霸王別姬」將被美國改編成音樂劇。(取材自豆瓣電影)

經典華語力作「霸王別姬」將被美國改編成音樂劇！作曲家Jason Robert Brown在推特上公布了「霸王別姬」音樂劇選角通知。

中國娛樂網引述外媒報導，該音樂劇由Jason與「星際爭霸戰：發現號(Star Trek: Discovery)」編劇Kenneth Lin共同創作劇本，Jason創作音樂與歌詞，Moisés Kaufman（「真相拼圖」）擔任導演。故事改編自李碧華的同名小說和陳凱歌執導，張國榮、張豐毅、鞏俐主演的同名影片。

據報導，在Jason曝光的選角消息中，可以看到目前確定了四位主要角色，包括程蝶衣、段小樓、菊仙和關師傅，並強調了選角範圍為亞太裔演員歌手，選角通知包括角色描述和試鏡要求，要有很強的唱功、音域、現場實力和控制力。

報導指出，「霸王別姬」是當代作家李碧華創作的長篇小說，首次出版於1985年6月。小說以20世紀20年代至80年代的北京城為背景，講述了程蝶衣、段小樓、菊仙三個人物之間哀豔的悲情故事。作者以政權更迭、國運多舛的時代大背景來演繹小人物痴迷與背叛的感情糾葛，同時以傳統梨園京劇的繁複華麗作為基調，記述出動盪年代底層人物的真實命運和文革等歷史事件，蘊含著歷史與社會、美學與哲學的意味。

報導稱，根據該小說改編，由陳凱歌執導，張國榮、張豐毅、鞏俐主演的同名電影「霸王別姬」，圍繞程蝶衣和段小樓兩位京劇伶人半個世紀的悲歡離合，展現了對傳統文化、人的生存狀態及人性的思考與領悟。1993年該片在中國內地以及中國香港上映，此後在世界多個國家和地區公映，並且打破了中國內地文藝片在美國的票房紀錄。

「霸王別姬」口碑十分優秀，榮獲第46屆法國坎城影展最高榮譽金棕櫚獎，成為首部獲此殊榮的中國影片；獲得第51屆美國金球獎最佳外語片獎；獲得第47屆英國電影學院獎最佳外語片獎；獲得第66屆奧斯卡金像獎最佳外語片獎提名；獲得第15屆韓國電影青龍獎最佳外語片獎。2005年，「霸王別姬」入選美國時代雜誌評出的「全球史上百部最佳電影」。

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