鄭爽直播又惹網友不爽 遲到1小時未上妝

鄭爽上公益直播，卻遲到了一個小時，且未上妝髮。(取材自微博)

鄭爽日前參加愛心教師公益直播行動專場，比原定時間遲到了一小時才現身，並且未上妝髮，素顏戴口罩直接出現在直播間。為此她解釋道：上次直播讓她很焦慮，所以直播前一直很緊張，身體不舒服，就沒有來得及造型。

網易娛樂報導，鄭爽日前為某公益活動現身做直播，但是直播時，鄭爽戴著口罩，素顏穿黑衣。

據悉，當日鄭爽比原定時間遲到了一個小時，並且未上妝髮直接出現在直播間。

報導指出，網友也紛紛議論鄭爽，「不敬業手段真是五花八門」、「敷衍上班還有錢賺」，但也有人覺得這沒什麼，「帶病堅持公益直播，真的很敬業」，呼籲網友對鄭爽手下留情。

對此，鄭爽解釋道，上次直播爭議壓力大，主播一直喊上鍊接讓她很焦慮，所以直播前一直很緊張，身體也不舒服，就沒有來得及造型。

報導表示，鄭爽還在其中再次回應當時的情況，「要在自己的直播間面對不認識的人，而兩邊的人念個不停，輸出的不是我的東西。」

其實，這不是鄭爽第一次因為直播而引發爭議了。就在兩個月前，鄭爽在某平台的直播間中進行生日直播時，因為與主持人對待商品的意見不合而直接「請」走主持人，引發巨大爭議，各類謠言亦是層出不窮。

鄭爽當時直言，這是她的直播間，不想要兩位過來，「大家很擔心我的直播，但是沒有辦法，他們還是刺激到我了，真的覺得很不舒服。」爽子還表示自己以後不會再直播，想到話不能說太滿，補充說「要不就是有自己的直播風格，不談業績」。