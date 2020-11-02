孫儷太自律！連續4個月堅持拍戲前練字

孫儷連續四個月拍戲前練字。(取材自微博)

大陸女星孫儷 日前曬出自己的練字照，書寫工整，臨摹的每個字都獨具魅力，可以看出孫儷並不是第一次練字了。

貓眼娛樂報導，其實，孫儷能夠「寫得一手好字」來自於她日復一日的堅持，在孫儷的個人帳號中，有細心網友發現她練字的習慣已經堅持了四個多月，在這期間，孫儷只要有空閒時間便會臨摹各種經文並曬照，即使是當天要拍戲，她也會在開工前寫兩行字。

據報導，發現孫儷連續四個多月堅持練字後，網友都自愧不如，紛紛誇其「太自律」、「有耐性」，有網友爆料孫儷除了喜歡練字外，還經常泡腳、看書，堅持修身養性，也有網友猜測鄧超 和孫儷婚後生活幸福的原因可能正是他們的性格互補。

與孫儷不同，鄧超的性格比較張揚，因此他在各種綜藝中存在感一直很強，鄧超曾在「奔跑吧兄弟」中擔任MC，在節目中，他被其他成員親切地稱呼為「超哥」，鄧超放得開的個性也給觀眾帶來許多笑點。此外，他的新綜藝「哈哈哈哈哈」也即將播出。

報導指出，雖然孫儷和鄧超性格相差大，但兩人十分恩愛，如今他們兒女雙全，兩個孩子很好地融合了父母的性格，跟著媽媽一起練字養性，孫儷10月初曾曬出女兒小花的近況，她正在教女兒練字，小花在書桌前看得很是認真。