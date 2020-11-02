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孫儷太自律！連續4個月堅持拍戲前練字

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷連續四個月拍戲前練字。(取材自微博)
孫儷連續四個月拍戲前練字。(取材自微博)

大陸女星孫儷日前曬出自己的練字照，書寫工整，臨摹的每個字都獨具魅力，可以看出孫儷並不是第一次練字了。

貓眼娛樂報導，其實，孫儷能夠「寫得一手好字」來自於她日復一日的堅持，在孫儷的個人帳號中，有細心網友發現她練字的習慣已經堅持了四個多月，在這期間，孫儷只要有空閒時間便會臨摹各種經文並曬照，即使是當天要拍戲，她也會在開工前寫兩行字。

據報導，發現孫儷連續四個多月堅持練字後，網友都自愧不如，紛紛誇其「太自律」、「有耐性」，有網友爆料孫儷除了喜歡練字外，還經常泡腳、看書，堅持修身養性，也有網友猜測鄧超和孫儷婚後生活幸福的原因可能正是他們的性格互補。

與孫儷不同，鄧超的性格比較張揚，因此他在各種綜藝中存在感一直很強，鄧超曾在「奔跑吧兄弟」中擔任MC，在節目中，他被其他成員親切地稱呼為「超哥」，鄧超放得開的個性也給觀眾帶來許多笑點。此外，他的新綜藝「哈哈哈哈哈」也即將播出。

報導指出，雖然孫儷和鄧超性格相差大，但兩人十分恩愛，如今他們兒女雙全，兩個孩子很好地融合了父母的性格，跟著媽媽一起練字養性，孫儷10月初曾曬出女兒小花的近況，她正在教女兒練字，小花在書桌前看得很是認真。

孫儷連續四個月拍戲前練字。(取材自微博)
孫儷連續四個月拍戲前練字。(取材自微博)

孫儷 鄧超

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