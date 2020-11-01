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鞠婧禕鼻又透光 「正面、側面都發亮！」

娛樂新聞組／北京2日電
鞠婧禕主演的古裝劇「如意芳霏」被發現鞠婧禕的鼻子會透光。（取材自微博）
鞠婧禕主演的古裝劇「如意芳霏」被發現鞠婧禕的鼻子會透光。（取材自微博）

中國演員鞠婧禕與張哲瀚主演的古裝劇「如意芳霏」正在熱播，不過，其中有一幕讓眼尖的觀眾發現鞠婧禕的鼻子「怪怪的」，即使不是在強光下，她的鼻子都顯得十分透光，無論正面、側面都十分明顯。

新浪報導，不只在「如意芳霏」如此，鞠婧禕在之前演出的「漂亮書生」中，鼻子也有這樣非常透光的情況，且同樣並非有強光的場景。不少網友驚訝「第一次看見正面透光的！」

除了透光的鼻子，鞠婧禕在「如意芳霏」裡，除了眼妝永遠都是紅撲撲桃花妝，以及長得像是蜘蛛腿一樣的眼睫毛外，鼻子打得過分的高光和紅鼻頭也讓人忍不住想吐槽。

另據澎湃新聞報導，鞠婧禕日前向一家網路商店提告，因為其網店在部分產品介紹圖標上使用了鞠婧禕的肖像，還寫上「鞠婧禕同款」等字樣，被認為有侵權行為。江西安福縣人民法院日前對此作出了判決，法院認為，該網店為經鞠婧禕的同意，就使用她的照片，還標註「鞠婧禕同款」等字樣，足以讓普通消費者誤以為鞠婧禕與該網店存在代言關係或其他關係，構成了侵害。

最後該網店被判決賠償鞠婧禕經濟損失2萬元人民幣，精神損害撫慰金1萬元人民幣。

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