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楊冪想搭沈騰肩卻撲空 嬌羞笑全都錄

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪想搭沈騰結果對方直接走掉。（取材自微博）
楊冪想搭沈騰結果對方直接走掉。（取材自微博）

中國女星楊冪日前出席活動時，身穿黑色洋裝搭配超細高跟鞋，遇到要下樓梯的時候本來想搭一同出席活動的演員沈騰的肩膀，沒想到沈騰沒有注意到後面的楊冪，直接往下走到定位，讓已經伸出手的楊冪一臉尷尬，只好趕快把手收回來。因為過程全被拍下，動圖很快在網路上流傳，粉絲直呼女神嬌羞的模樣好可愛。

ETtoday報導，楊冪日前和沈騰一起主持活動，為了兩人的身高不要差太多，她穿了約莫10公分的細高跟鞋。當他們準備走下兩階樓梯到另一定點時，她一度伸出手想給旁邊的沈騰攙扶，豈料沈騰直接就邊主持邊走了，她只好尷尬地笑著收回手，整段花絮被曝光後也引起討論。

楊冪想搭沈騰結果對方直接走掉。（取材自微博）
楊冪想搭沈騰結果對方直接走掉。（取材自微博）

沈騰隔天在直播中提及此事時，也尷尬承認其實楊冪事前還特地拜託自己幫忙，「二舅，你今天扶我一下，我今天穿著高跟鞋，不能走坡路，我得走樓梯上去」，當時他一口答應「妳放心吧」，誰料一上台就全忘了。

網友看了一段後，一方面覺得尷尬的楊冪「這小表情好像小企鵝，真的好可愛」、「楊冪太可愛了」，另一方面也有人吐嘈沈騰「直男不知道穿這麼高的高跟鞋下樓梯的感覺」、「二舅走太快了啦」、「年紀大了，記性不太好，大冪冪體諒一下吧」。

楊冪 中國

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