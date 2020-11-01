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考教師資格證 網友靠「周杰倫歌詞」想到答案

娛樂新聞組／綜合報導
周杰倫。（取材自Instagram）
周杰倫。（取材自Instagram）

流行樂天王周杰倫的許多歌曲膾炙人口，其中「愛在西元前」這首歌的歌詞，甚至幫助了一名考生在筆試時想出正確答案，該考生事後上網感謝周杰倫幫助他答題。

新浪娛樂報導，有網友稱日前舉行教師資格證考試時，其中有一道試題是問「《漢謨拉比法典》的呈現形式是？」該網友看到題目後，回想起了周杰倫2001年的歌曲「愛在西元前」的歌詞，裡面唱到「漢謨拉比法典刻在黑色的玄武岩」，所以知道正確答案是選項中的「刻在岩石上」，「真是沒想到，考個教資周杰倫都能幫上忙」。

而「愛在西元前」這首歌收錄在「范特西」專輯裡，周杰倫曾在中國用「真愛范特西」為名投資KTV，近期卻被踢爆該KTV裡面的許多歌曲都是盜版，甚至包括周杰倫自己的歌曲「彩虹」，遭到中國音像著作權集體管理協會提告，目前一審判賠9100元人民幣。

此事在網路上引起熱議，許多網友傻眼，為何周杰倫投資KTV放自己的歌還要被告？不過，根據周杰倫所屬的杰威爾針對此事發出的聲明，指出周雖曾投資，但未參與官方經營，也早在2017年即委由本公司表達放棄股份退出投資之意願，惜未能獲得對方同意，其後雙方便已再無業務往來。至於真愛范特西KTV侵權情事，周杰倫則表示支持合法版權，而且尊重本案司法判決。

「愛在西元前」歌詞。（取材自KKBOX）
「愛在西元前」歌詞。（取材自KKBOX）

周杰倫 投資 中國

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