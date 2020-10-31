我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

崔健傳新戀情？ 與女伴親密摟肩同回愛巢

娛樂新聞組／綜合報導
崔健（●圖）疑似有了新戀情，聚餐後與女伴親密摟肩的照片（●圖）引發猜測。(取材自微博)
崔健（●圖）疑似有了新戀情，聚餐後與女伴親密摟肩的照片（●圖）引發猜測。(取材自微博)

中國搖滾樂重量級人物崔健最新近照曝光，身邊疑似帶著新女友和朋友一起聚餐，已經59歲的他感情有了新進展，引來不少熱議和關注。

熊貓娛樂報導，久未露面的崔健當晚戴著一向有標誌性的鴨舌帽，帽子上戴著墨鏡，身穿深色西裝造形，看起來很低調接地氣，身邊還有一位女伴一直和他熱聊，聚餐結束後，崔健和好友握手告別。

接著崔健很自然就摟著身邊的美女肩膀，看起來舉止親密。女方也帶著和崔健同款的白色鴨舌帽，被崔健摟肩也不時甜笑，看起來兩人很是甜蜜。

報導說，崔健當晚帶著這位女伴和好友聚餐，可見兩人感情穩定。

崔健之後就帶著女伴開車回家，還特別紳士地為她拉開車門。疑似有新戀情的崔健，看起來年輕不少，狀態大好。

據報導，兩人回到車庫後，一起挽著胳膊步行回家，看起來這駕車後同回愛巢的動作宛如老夫老妻的狀態，崔健也很貼心地幫對方背包包，一向霸氣的崔健，私底下對女友原來這麼溫柔。

據報導，作為搖滾界重量級別的人物，崔健的經典曲目至今依舊被年輕人所傳唱，但他的感情生活不是很被大家關注，早前曾與一名美籍華人女孩相戀，還生下了一個女兒，但兩人並未結婚。

崔健疑似有了新戀情，聚餐後與女伴親密摟肩的照片引發猜測。(取材自微博)
崔健疑似有了新戀情，聚餐後與女伴親密摟肩的照片引發猜測。(取材自微博)

中國 華人

上一則

韓瑜爆投資失利欠債 「有人打來要借我錢」

下一則

美聲同日發片！亞莉安娜性感回歸 山姆史密斯感性迎擊

延伸閱讀

空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單

空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單
男友謊稱加班卻去狂歡 女友「心碎」險喪命

男友謊稱加班卻去狂歡 女友「心碎」險喪命
涉殺懷孕護士女友 華裔聚集地拋屍 兇嫌27日被捕

涉殺懷孕護士女友 華裔聚集地拋屍 兇嫌27日被捕
柴克艾福隆 傳生日派對向模特兒女友求婚

柴克艾福隆 傳生日派對向模特兒女友求婚

熱門新聞

成龍與克里斯塔克主演的「尖峰時刻」系列票房熱賣。摘自推特

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

2020-10-26 12:34
周潤發、趙雅芝。摘自微博

「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框

2020-10-26 13:57
古天樂被指親民又有禮，很和善。（取材自微博）

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

2020-10-30 03:39
基努李維與女友亞莉珊卓葛蘭特的戀情不受外界影響。(Getty Images)

基努李維愛正濃！安妮絲頓裝笑顏？

2020-10-29 03:19
吳宇森（右）和牛春龍（左）當爺爺、奶奶了。(取材自臉書)

吳宇森女兒借精生子 在美抗疫產混血娃

2020-10-27 20:21
思嘉莉約翰森與柯林佑斯特結婚。(路透)

恭喜！「黑寡婦」梅開三度 嫁喜劇男星兼做公益

2020-10-29 20:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損