崔健傳新戀情？ 與女伴親密摟肩同回愛巢

崔健（●圖）疑似有了新戀情，聚餐後與女伴親密摟肩的照片（●圖）引發猜測。(取材自微博)

中國 搖滾樂重量級人物崔健最新近照曝光，身邊疑似帶著新女友和朋友一起聚餐，已經59歲的他感情有了新進展，引來不少熱議和關注。

熊貓娛樂報導，久未露面的崔健當晚戴著一向有標誌性的鴨舌帽，帽子上戴著墨鏡，身穿深色西裝造形，看起來很低調接地氣，身邊還有一位女伴一直和他熱聊，聚餐結束後，崔健和好友握手告別。

接著崔健很自然就摟著身邊的美女肩膀，看起來舉止親密。女方也帶著和崔健同款的白色鴨舌帽，被崔健摟肩也不時甜笑，看起來兩人很是甜蜜。

報導說，崔健當晚帶著這位女伴和好友聚餐，可見兩人感情穩定。

崔健之後就帶著女伴開車回家，還特別紳士地為她拉開車門。疑似有新戀情的崔健，看起來年輕不少，狀態大好。

據報導，兩人回到車庫後，一起挽著胳膊步行回家，看起來這駕車後同回愛巢的動作宛如老夫老妻的狀態，崔健也很貼心地幫對方背包包，一向霸氣的崔健，私底下對女友原來這麼溫柔。

據報導，作為搖滾界重量級別的人物，崔健的經典曲目至今依舊被年輕人所傳唱，但他的感情生活不是很被大家關注，早前曾與一名美籍華人 女孩相戀，還生下了一個女兒，但兩人並未結婚。