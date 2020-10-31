F4合體？ 3人是投影 只有吳建豪撐場

只有電視機前的觀眾看得到F4「合體」。（取材自微博）

江蘇衛視近日舉辦一場晚會，稱會有F4合體登台演唱，並放出四人預告片，但最後F4只有吳建豪到現場，其他人都不在場，似是用了全息投影，將F4「合」在一起。有網友怒罵：「把人當傻子嗎？」

綜合媒體報導，當晚，朱孝天、仔仔周渝民、言承旭與吳建豪四人為觀眾演唱「流星雨」與「第一時間」，大家心中滿是回憶與感動。

但鏡頭拉近後，這四人的合體演唱卻顯得十分奇怪，他們之間彷彿故意隔開，談不上什麼互動，各唱各的。而且打光也非常奇怪，只有吳建豪一人顯得比較正常。

隨後，F4直播合體現場圖流出，原來事前宣傳的F4合體並不是真的合體，而是摳圖合體。這次F4簽到的情況是：到場一人，摳圖三人。從現場圖來看，只有吳建豪一個人撐住全場，寂寞地唱著「流星雨」。

據報導，原來，江蘇衛視播出使用的是AR增強現實技術，促成現實和虛擬合成，並不是網上所說的全息投影，所以此次F4合體的真相是一個真人+3個AR；而官方微博 也在幾人演唱完後，澄清是「特效同框」。

此舉難免令網友感到失望，不少網友質疑既是摳圖合成強制合體，在這之前所宣傳的F4合體，是不是有欺騙觀眾的嫌疑呢？

報導說，「流星花園」播出至今已近20年，F4也早已過上各自的人生，言承旭繼續拍劇，至今仍是黃金單身漢；吳建豪則是影視歌、綜藝等多棲發展，與新加坡 百億千金石貞善（Arissa）2018年離婚，目前是單身；朱孝天近期藉由拍攝新網路節目「孝天食旅」，帶著老婆韓雯雯遊歷台灣 ；周渝民與老婆喻虹淵育有一女，很少公開露面。