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黃磊祭拜徐志摩 為演活他曾心臟病發

娛樂新聞組／綜合報導
黃磊前往徐志摩墓前祭拜。（取材自微博）
黃磊前往徐志摩墓前祭拜。（取材自微博）

中國演員黃磊近日在社交平台發文悼念徐志摩，他是在去浙江海寧參加一個活動之際抽空前往徐志摩墓前祭拜，黃磊在最後寫到「久違了，志摩。」

貓眼娛樂報導，黃磊還曬了一張照片，照片正中央就是徐志摩的墓碑，上面寫著「詩人徐志摩之墓」，墓碑四周有很多參天的大樹。有網友認為，這些樹一定在守護著這位偉大的詩人。

黃磊和徐志摩的淵源很深，他曾經在2000年播出的電視劇「人間四月天」中飾演徐志摩，這部劇講述徐志摩與林徽因、陸小曼、張幼儀三人的感情故事，一經播出引起很大反響，2002年該劇提名艾美獎最佳外語電視劇獎。

據報導，黃磊在劇裡的徐志摩扮相被很多人評價太經典，其中有一張劇照是黃磊摟著周迅坐在小船上，他戴著圓框眼鏡，一身符合那個年代的格子西裝，裡面搭配白襯衫和領帶，網友讚「這活脫脫就是徐志摩本人」，連微笑神情都十分相似。

網友爆料黃磊在拍「人間四月天」時，由於要不斷地揣摩徐志摩的真實感受，一度在拍攝現場犯心臟病而導致拍攝暫停，他被當即送往醫院。當時黃磊的病情已經嚴重到不做手術就會有生命危險的地步。

報導說，黃磊在一次上節目的時候自曝曾將妻子託付他人，因為他當時總是擔心自己心臟會出問題，如果自己沒了，妻子孫莉總得有個人照應，網友讚他用情至深，令人感動, 。

徐志摩墓四周有很多參天的大樹。（取材自微博）
徐志摩墓四周有很多參天的大樹。（取材自微博）

心臟病 提名 中國

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