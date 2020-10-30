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章子怡穿白紗裙仙氣十足 卻遭網友吐槽：深V開到肚臍眼

娛樂新聞組／綜合報導
章子怡穿深V禮服出席活動。（取材自微博）
章子怡穿深V禮服出席活動。（取材自微博）

41歲中國影星章子怡年初生下第二胎，休養一陣子，近日在上海品牌活動露面，她穿著一條白色的長紗裙，顯得整個人仙氣十足，但有網友吐槽她的衣服，稱：「V領開到肚臍眼了。」

貓眼報導，有媒體在社交平台上曝出章子怡做為某品牌的形像大使出席活動時的現場視頻。視頻中，章子怡臉上化著淡淡的妝容，皮膚白皙且膚質細膩，黑色的中長髮披散開來，耳朵、脖頸，以及手腕上都戴著非常精緻的珠寶，看起來氣質滿滿，但卻有網友說她「V領開到肚臍眼了。」

大多數網友對章子怡的狀態都持讚許的態度，部分粉絲誇讚章子怡的皮膚狀態很好，生圖狀態也超能打，並調侃如果自己到了40歲也能保持這個狀態，做夢都能把自己笑醒，還有粉絲指出章子怡的頭髮沒有之前那麼禿了。

此前，章子怡受邀欣賞上海時裝周的「LANVIN大秀」，也是她產後首度公開現身，她一身氣派，以時下流行的濕髮示人，一身寶藍色的魚尾裙裝更是氣勢十足，然而被很多網友吐槽法令紋嚴重、皮膚鬆弛，髮際線明顯後移，還稱這是因為章子怡生完孩子沒有恢復好。

相比之下，如今換了髮型的章子怡美麗了很多，皮膚也變得緊緻細膩，看起來已經逐漸調整好狀態了。

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