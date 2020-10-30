空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

古天樂被指親民又有禮，很和善。（取材自微博）

有香港 空姐轉型做Youtuber，日前做直播時大爆航空界秘聞，她公開十名最喜愛及十名最討厭的明星乘客。登上該空姐Youtuber最喜愛明星乘客榜首是古天樂，他被讚帥又友善。第二位是舒淇，她被稱讚沒有架子又主動跟空姐聊天。第三位是張曼玉 ，同樣也因友善上榜。

綜合媒體報導，古天樂被指親民又有禮，更有個很成功的經紀人，是最受空服員歡迎的藝人。

舒淇被指態度有禮謙卑，更會主動與空服員談論感情問題，又向空服員透露自己因不夠高而無法達成空服員的夢想，她知道空姐工作辛苦，會主動替她們打氣，非常親民。

張曼玉被指當年與法籍男友交往時，自己坐頭等艙，男友坐經濟艙，起飛後，張曼玉捨頭等艙座位到經濟艙和男友一起坐，被認為有禮又毫無架子。

據報導，第四至十名順序是任賢齊、周潤發、陳奕迅、梁朝偉與太太劉嘉玲、李心潔、張學友及王菲 。

該空姐Youtuber表示，任賢齊有次和家人搭飛機回台灣時坐在頭等艙，家人則坐商務艙，起飛後任賢齊就到妻子身邊幫忙顧小孩，主動餵小朋友吃東西，快降落時還幫太太拿行李，非常愛家也很細心。

周潤發有次因被粉絲包圍遲了登機，上機後向機組人員逐一道歉。

陳奕迅被指在非常疲倦時仍然答應合照要求，拍照時更會勉強撐起笑容，給空服人員留下好印象。

報導說，梁朝偉被指非常健談，會主動與空姐聊天，完全沒有架子；劉嘉玲有次與關之琳一同飛往上海，關之琳魅力非凡，星味濃到就像有光環一樣，而劉嘉玲就打扮樸素，非常有禮。

李心潔被指說話斯文，坐飛機時愛看書，坐長途飛機非常細心照顧繼女。

該空姐Youtuber說張學友是很靜和斯文的乘客，有次坐長途飛機，經理人對機組人員說學友很累不可以合照。六日後學友回港遇上同班機組人員，其經理人跟機組人員打招呼，稱學友當日沒那麼累，合照、簽名也無問題。

王菲被指雖然外表冷酷，但內心溫柔，空姐想合照都有求必應。在機上會像鄰家小女孩一樣，用腳撐住前面，更會在行李輸送帶附近不理旁人目光地蹲下，非常可愛。

該空姐Youtuber近日除公開十名最喜愛明星乘客，另外也分享空姐們眼中的「十大最討厭明星乘客」，由於不能指名道姓，所以她用代號或暱稱來稱呼這些藝人。

報導說，該空姐Youtuber指，最難忍受的是有位明星乘客每次都會對服務員惡言相向，粗口爛舌，「所有空姐見到這個人都頭痛。」有次他發脾氣驚動保安，連機長都過去處理，結果他對機長說：「You are just my driver！」這位明星乘客在航空業界可謂是令人聞風喪膽。

另有一位數字先生和老婆從香港飛倫敦，有位空姐不小心撞到他手臂，他竟大罵：「我家傭人都沒你蠢！」結果這位被羞辱的空姐後來躲到角落哭泣。

該空姐Youtuber還遇過兩位愛踢足球的資深港星，有次她在其中一位身邊經過，對方口氣很差地叫住她說：「喂，倒杯水給我！」讓她飽受委屈。

還有一位豪門千金坐頭等艙，竟然每隔五分鐘就call light（呼叫燈）一次，問些雞毛蒜皮小事，或者要去廁所，要求空姐先去廁所幫忙占位子。

第十名是大笑姑婆，該空姐Youtuber說：「以前有個同事好喜歡這位明星，想找她拍照，但每次她都在睡覺，有次等到班機降落，她也醒了，但第一句就說『拍啦拍啦就那麼想拍』！」這位大笑姑婆的真性情嚇壞她的空姐同事，更當場令該名服務員「脫粉」。