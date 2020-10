空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

古天樂被指親民又有禮,很和善。(取材自微博)

有香港 空姐轉型做Youtuber,日前做直播時大爆航空界秘聞,她公開十名最喜愛及十名最討厭的明星乘客。登上該空姐Youtuber最喜愛明星乘客榜首是古天樂,他被讚帥又友善。第二位是舒淇,她被稱讚沒有架子又主動跟空姐聊天。第三位是張曼玉 ,同樣也因友善上榜。

綜合媒體報導,古天樂被指親民又有禮,更有個很成功的經紀人,是最受空服員歡迎的藝人。

舒淇被指態度有禮謙卑,更會主動與空服員談論感情問題,又向空服員透露自己因不夠高而無法達成空服員的夢想,她知道空姐工作辛苦,會主動替她們打氣,非常親民。

張曼玉被指當年與法籍男友交往時,自己坐頭等艙,男友坐經濟艙,起飛後,張曼玉捨頭等艙座位到經濟艙和男友一起坐,被認為有禮又毫無架子。

據報導,第四至十名順序是任賢齊、周潤發、陳奕迅、梁朝偉與太太劉嘉玲、李心潔、張學友及王菲 。

該空姐Youtuber表示,任賢齊有次和家人搭飛機回台灣時坐在頭等艙,家人則坐商務艙,起飛後任賢齊就到妻子身邊幫忙顧小孩,主動餵小朋友吃東西,快降落時還幫太太拿行李,非常愛家也很細心。

周潤發有次因被粉絲包圍遲了登機,上機後向機組人員逐一道歉。

陳奕迅被指在非常疲倦時仍然答應合照要求,拍照時更會勉強撐起笑容,給空服人員留下好印象。

報導說,梁朝偉被指非常健談,會主動與空姐聊天,完全沒有架子;劉嘉玲有次與關之琳一同飛往上海,關之琳魅力非凡,星味濃到就像有光環一樣,而劉嘉玲就打扮樸素,非常有禮。

李心潔被指說話斯文,坐飛機時愛看書,坐長途飛機非常細心照顧繼女。

該空姐Youtuber說張學友是很靜和斯文的乘客,有次坐長途飛機,經理人對機組人員說學友很累不可以合照。六日後學友回港遇上同班機組人員,其經理人跟機組人員打招呼,稱學友當日沒那麼累,合照、簽名也無問題。

王菲被指雖然外表冷酷,但內心溫柔,空姐想合照都有求必應。在機上會像鄰家小女孩一樣,用腳撐住前面,更會在行李輸送帶附近不理旁人目光地蹲下,非常可愛。

該空姐Youtuber近日除公開十名最喜愛明星乘客,另外也分享空姐們眼中的「十大最討厭明星乘客」,由於不能指名道姓,所以她用代號或暱稱來稱呼這些藝人。

報導說,該空姐Youtuber指,最難忍受的是有位明星乘客每次都會對服務員惡言相向,粗口爛舌,「所有空姐見到這個人都頭痛。」有次他發脾氣驚動保安,連機長都過去處理,結果他對機長說:「You are just my driver!」這位明星乘客在航空業界可謂是令人聞風喪膽。

另有一位數字先生和老婆從香港飛倫敦,有位空姐不小心撞到他手臂,他竟大罵:「我家傭人都沒你蠢!」結果這位被羞辱的空姐後來躲到角落哭泣。

該空姐Youtuber還遇過兩位愛踢足球的資深港星,有次她在其中一位身邊經過,對方口氣很差地叫住她說:「喂,倒杯水給我!」讓她飽受委屈。

還有一位豪門千金坐頭等艙,竟然每隔五分鐘就call light(呼叫燈)一次,問些雞毛蒜皮小事,或者要去廁所,要求空姐先去廁所幫忙占位子。

第十名是大笑姑婆,該空姐Youtuber說:「以前有個同事好喜歡這位明星,想找她拍照,但每次她都在睡覺,有次等到班機降落,她也醒了,但第一句就說『拍啦拍啦就那麼想拍』!」這位大笑姑婆的真性情嚇壞她的空姐同事,更當場令該名服務員「脫粉」。