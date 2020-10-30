我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

周杰倫是他的私生子？當事人回應了…

娛樂新聞組／綜合報導
姜大衛幽默回應「私生子傳聞」（中通社）
姜大衛幽默回應「私生子傳聞」（中通社）

港星姜大衛日前出席兒子姜卓文的電影首映禮，被問到關於「爾冬陞曾懷疑周杰倫是姜大衛私生子」一事，73歲的姜大衛幽默回應：「我都不知道有多希望！如果他是我私生子，我還用工作嗎？現在已經退休啦！」

姜大衛的弟弟、香港導演爾冬陞近日出演內地綜藝節目「演員請就位」第二季，該節目以辛辣、一針見血的點評在微博掀起熱議，昔日的言論也被檢視。因此爾冬陞被挖出他13年前曾說懷疑過周杰倫是他哥哥姜大衛的私生子，該關鍵句也登上微博熱搜榜首。

原來有網友翻看爾冬陞早年訪問，他竟然曾說「自己懷疑過周杰倫是哥哥姜大衛的私生子」，還特意查了周杰倫的出生年月，發現在周杰倫出生前10個月，姜大衛當時真的在台灣。

新浪娛樂引述香港媒體報導，對於私生子一說，73歲的姜大衛幽默回應：「如果他是我私生子，我還用工作嗎？現在已經退休啦！」在一旁的親生兒子姜卓文隨即搞笑說抱歉。

姜大衛又繼續說道： 「他有這個大哥也不用工作啦！」，但也正經回應，「好多人都這樣講，我想是有一些照片的角度相似吧。」

據報導，姜卓文也調侃說，比起自己，周杰倫的確和爸爸長得更像一點。他也曾有「如果周杰倫是我哥哥」這個幻想，他說 ：「如果他真的是我哥哥，我一定會讓他教我唱歌、彈琴。」

周杰倫（右）酷似年輕時的姜大衛（左）。（取材自微博）
周杰倫（右）酷似年輕時的姜大衛（左）。（取材自微博）

周杰倫 退休 香港

上一則

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

延伸閱讀

爾冬陞 曾懷疑周杰倫是姜大衛私生子

爾冬陞 曾懷疑周杰倫是姜大衛私生子
蕭敬騰抗拒生子：怕我小孩是壞蛋

蕭敬騰抗拒生子：怕我小孩是壞蛋
吳鎮宇兒子追星 私訊周杰倫竟被逼哭了…

吳鎮宇兒子追星 私訊周杰倫竟被逼哭了…
藉周杰倫詐300萬 名模前夫判刑4月

藉周杰倫詐300萬 名模前夫判刑4月

熱門新聞

馬修麥康納體格健美，常在片中展現。（取材自IMDb）

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

2020-10-21 23:11
成龍與克里斯塔克主演的「尖峰時刻」系列票房熱賣。摘自推特

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

2020-10-26 12:34
周潤發、趙雅芝。摘自微博

「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框

2020-10-26 13:57
吳宇森（右）和牛春龍（左）當爺爺、奶奶了。(取材自臉書)

吳宇森女兒借精生子 在美抗疫產混血娃

2020-10-27 20:21
馬修麥康納近日推出回憶錄，透露不為人知的性愛秘密。(路透資料照片)

影帝馬修麥康納回憶錄：父親和母親歡好時「馬上風」逝

2020-10-22 23:58
《Goodbye Movie，Hello Liuli—楊惠姍 張毅琉璃藝術展》去年在美國加州南海岸廣場寶石苑揭幕。圖為楊惠姍在介紹作品：「金佛手藥師琉璃光如來」。（琉璃工房／提供）

金馬獎導演張毅傳出病危

2020-10-27 14:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首