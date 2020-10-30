周杰倫是他的私生子？當事人回應了…

姜大衛幽默回應「私生子傳聞」（中通社）

港星姜大衛日前出席兒子姜卓文的電影首映禮，被問到關於「爾冬陞曾懷疑周杰倫 是姜大衛私生子」一事，73歲的姜大衛幽默回應：「我都不知道有多希望！如果他是我私生子，我還用工作嗎？現在已經退休 啦！」

姜大衛的弟弟、香港 導演爾冬陞近日出演內地綜藝節目「演員請就位」第二季，該節目以辛辣、一針見血的點評在微博掀起熱議，昔日的言論也被檢視。因此爾冬陞被挖出他13年前曾說懷疑過周杰倫是他哥哥姜大衛的私生子，該關鍵句也登上微博熱搜榜首。

原來有網友翻看爾冬陞早年訪問，他竟然曾說「自己懷疑過周杰倫是哥哥姜大衛的私生子」，還特意查了周杰倫的出生年月，發現在周杰倫出生前10個月，姜大衛當時真的在台灣。

新浪娛樂引述香港媒體報導，對於私生子一說，73歲的姜大衛幽默回應：「如果他是我私生子，我還用工作嗎？現在已經退休啦！」在一旁的親生兒子姜卓文隨即搞笑說抱歉。

姜大衛又繼續說道： 「他有這個大哥也不用工作啦！」，但也正經回應，「好多人都這樣講，我想是有一些照片的角度相似吧。」

據報導，姜卓文也調侃說，比起自己，周杰倫的確和爸爸長得更像一點。他也曾有「如果周杰倫是我哥哥」這個幻想，他說 ：「如果他真的是我哥哥，我一定會讓他教我唱歌、彈琴。」