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劉德華新片用素人 13歲小演員不認識他

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華演出「熱血合唱團」，素人小演員卻不認得他。（取材自豆瓣電影）
劉德華演出「熱血合唱團」，素人小演員卻不認得他。（取材自豆瓣電影）

香港四大天王之一的劉德華擔任監製及主演的電影「熱血合唱團」，找來不少學生演員演出，當中最小只有13歲的姚學智，竟不知劉德華是誰。

香港文匯報報導，私底下毫無架子的劉德華，戲裡戲外都備受學生尊敬，他沒有刻意與學生保持距離，不時主動跟學生聊天、唱歌外，更即場表演魔術。

當中一場戲要在碼頭取景，劉德華隨手拾起石頭變魔術，惹來多位學生演員圍觀，劉德華純熟地將石頭從手上變走，學生們連番表示驚歎，不停追問劉德華如何做到，而劉德華亦現場示範及傳授秘訣給他們，將現場變成「劉德華魔術學校」。

據報導，除表演魔術外，劉德華又下場跟33位學生演員試玩「33人44足」，劇情講述劉德華為訓練合唱團成員的團結性，要求他們33位綁在一起，在草地上完成「33人44足」，由於排練需時，劉德華索性親自指導各同學走位，十分細心有耐性。

雖然在不少同學眼中，劉德華是眾人偶像，但年紀最小、只有13歲、飾演小龍的演員姚學智，卻自爆說：「我起初完全不知道他（劉德華）是誰，不明白為什麼有人見到他會哭，後來我媽媽跟我說他是大明星，我就開始留意到巴士、影音店等都有他的蹤影，才知道他真的很紅，哈哈。」果然是童言無忌。

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