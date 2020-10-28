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王家衛「繁花」劇照曝光 胡歌秀惆悵側臉

記者陳建嘉／綜合報導
王家衛執導影集「繁花」首張官方劇照，男主角胡歌秀出帥氣側臉。（圖：澤東提供）
王家衛執導影集「繁花」首張官方劇照，男主角胡歌秀出帥氣側臉。（圖：澤東提供）

由香港導演王家衛擔任監製、總導演，中國大陸演員胡歌主演的劇集「繁花」近日首次曝光劇照，餘暉紅瓦，時代風華略露一二。飾演「阿寶」的胡歌獨坐屋脊，眺望遠方，滿目時代沸騰，難掩心中故事。一番逍遙，一番惆悵，瓦片溫熱，獨飲正好。

首次曝光的劇照上，有來自胡歌的親筆，「那天，我坐在金魚的脊背上，可是它，一動不動。（落款）阿寶。」據悉，這段文字是胡歌拍完這場戲後有感而發，結束拍攝後寫下發給王家衛。前面還有一段：「蓓蒂最喜歡和我一起爬屋頂，她說，每一幢披著紅瓦的房子都是一條金魚。她還說，風就是水，風吹過的時候，每一幢房子都在游。」王家衛讀後誇讚：「胡歌就是阿寶！」

「繁花」改編自知名作家金宇澄茅盾文學獎獲獎同名小說。該劇將圍繞阿寶展開，90年代初，煌煌大時代，人人爭上游，阿寶也變成了寶總，成功過，失敗過，在滬上弄潮兒女中留下一段傳奇。

作為出生上海的演員，自劇集「繁花」宣布由胡歌飾演阿寶後，廣受期待及好評，一致認為他獨特的氣質與成長背景，無疑與阿寶的人物設定莫不如是。而曾榮獲第24屆上海電視節白玉蘭獎最佳編劇獎的編劇秦雯作為滬上女兒，將以獨特筆觸呈現最地道的上海味道，繁花深處自開自落，海上奇情悲喜盡展。

為了探尋上海的真實圖景，捕捉時代跫音，大至城市高低變遷，小到日常衣食住行，由澤東電影匠心打造的劇集「繁花」無不極盡考究。為真實還原時代本色，該劇將1比1實景搭建，沉浸式再現昔日滬上風光。此外，更力邀曾榮獲第73屆奧斯卡金像獎最佳攝影獎的鮑德熹擔任視覺總監，再現「市光」的上海夜，繁花靜葉聲色虛空將一一呈現。該劇正在上海拍攝中，未來將在騰訊視頻上架。

導演 奧斯卡 中國

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