楊冪隨意簽個「Mi」 網友讚又美又有腦

楊冪簽名時發現筆沒水了，於是簽下「Mi」。(取材自微博)

中國 女星楊冪 憑藉「三生三世十里桃花」累積高人氣，她的一舉一動也都是網友焦點。楊冪近日出席活動走紅毯，正要在簽名牆上簽名時，意外發現筆已經快沒墨水了，於是靈機一動改簽「Mi」，也就是「冪」的諧音，臨場應變能力獲得一致好評。

楊冪簽個「Mi」，網友一致稱讚。(取材自微博)

綜合媒體報導，身穿純白禮服的楊冪是當晚比較晚出場的明星，輪到她簽名時，簽字筆已經沒有多少墨水了，但楊冪兩個字的筆畫畢竟不少，如果寫成漢字，恐怕無法成字。於是她乾脆就在簽名牆上寫下了她名字「冪」的諧音「Mi」。

這種節約墨水又簡潔明瞭的作法，獲得網友一致稱讚，「真是又美又有頭腦」。

其實，楊冪還有一個小舉動也受到網友熱議，就是她在簽完名後將筆還給工作人員時，刻意將筆尖朝向自己，貼心有禮貌的「小細節」，讓網友直誇「好有禮貌！」

此外，楊冪走紅毯時的「表情管理」也登上熱搜，影片中，只見楊冪還沒有望向紅毯前的鏡頭時，表情高冷，但正視鏡頭時，立刻秒露出甜美淺笑，讓許多粉絲大呼「業務能力真強啊！」、「一秒變甜也太可愛了！」

其實，楊冪的高情商一直受到網友誇獎，這次的救場方式，讓粉絲再次看見楊冪超高的臨場應變能力。