我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

62歲湯鎮業現身商演 拍手陪笑沒人理

娛樂新聞組／綜合報導
湯鎮業曾經是無線五虎之一，但現今的他多靠商演掙錢。（取材自微博）
湯鎮業曾經是無線五虎之一，但現今的他多靠商演掙錢。（取材自微博）

有網友近日在社交平台上曬出香港資深演員湯鎮業參加某婚禮商演的現場畫面。當日，湯鎮業穿著一身西裝，即使已經62歲，但身材依舊挺拔，他看著台下的觀眾賣力陪笑，努力烘托氣氛，一邊唱歌還一邊拍手，想和台下的觀眾朋友互動。可惜觀眾反應平淡，只有人拿手機拍他，拍完就走了。

網易娛樂報導，據悉，湯鎮業曾被稱為「無線五虎」，也屬於是一線小生的範疇。他1979年從TVB藝人培訓班畢業，到現在從影有41年。之後憑藉「天龍八部」段譽這個角色進入觀眾視野，後與黃日華、苗僑偉、劉德華、梁朝偉成為「無線五虎」，還被譽為是五虎中最帥的那一個，顏值碾壓梁朝偉，事業如日中天。

雖然當時的事業前程似錦，但湯鎮業的婚姻並不順利，他曾和當紅女星翁美玲傳出戀情，後來翁美玲在家自殺，他在香港星途黯淡，隨即輾轉到台灣

據報導，到台灣後他遇到女星姜坤，兩人結婚八年，育有一對兒子和一個女兒。但湯鎮業和姜坤的婚姻並沒有持續多久，離婚後又與圈外女友生下一個兒子。

之後的湯鎮業和小25歲的電台主持人文靜結婚，這是他的第二段婚姻。據悉，他的妻子文靜是山東青島人，和湯鎮業在工作中相識，結婚後生了兩個女兒，感情甜蜜至今。

雖然在感情上兜兜轉轉終於安定下來，但在事業上的湯鎮業再也回不到從前，如今步入晚年只能四處走穴商演，令人感嘆。

台灣 香港 手機

上一則

李詠去世兩周年…妻子哈文發文悼念

下一則

線上唱8首被嫌短 孫燕姿：我的心已不能更滿了

延伸閱讀

劉嘉玲為男友人慶生獻吻 網急問梁朝偉一件事

劉嘉玲為男友人慶生獻吻 網急問梁朝偉一件事
58歲梁朝偉被曝老態 小3歲舊愛曾華倩凍齡

58歲梁朝偉被曝老態 小3歲舊愛曾華倩凍齡
58歲梁朝偉崩壞照被曝 網驚呼：髮際線太真實

58歲梁朝偉崩壞照被曝 網驚呼：髮際線太真實
拍反貪片 梁朝偉、謝霆鋒首度合作

拍反貪片 梁朝偉、謝霆鋒首度合作

熱門新聞

馬修麥康納體格健美，常在片中展現。（取材自IMDb）

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

2020-10-21 23:11
張文慈（右二）曬與八兩金（左二）、葉小霆（右一）合照。（取材自Instagram）

「香港最醜男」八兩金25歲兒子曝光 嚇呆網友

2020-10-18 01:07
圖／擷自instagram

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

2020-10-21 11:30
齊秦(左)與黃品源日前在北京聚餐。（取材自微博）

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡

2020-10-17 03:09
已經30歲的湯瑪斯布洛迪桑斯特，被認為「根本沒有老」，仍然像極青少年。圖／摘自YouTube

男星童顏超驚人 30歲仍像16歲！時間彷彿沒留下痕跡

2020-10-21 15:21
楊冪工作室17日公開美照，展現好身材。（取材自微博）

楊冪外套僅穿一半 渾圓豪乳曲線畢露

2020-10-17 22:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%
封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算

封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算