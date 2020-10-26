62歲湯鎮業現身商演 拍手陪笑沒人理
有網友近日在社交平台上曬出香港資深演員湯鎮業參加某婚禮商演的現場畫面。當日，湯鎮業穿著一身西裝，即使已經62歲，但身材依舊挺拔，他看著台下的觀眾賣力陪笑，努力烘托氣氛，一邊唱歌還一邊拍手，想和台下的觀眾朋友互動。可惜觀眾反應平淡，只有人拿手機拍他，拍完就走了。
網易娛樂報導，據悉，湯鎮業曾被稱為「無線五虎」，也屬於是一線小生的範疇。他1979年從TVB藝人培訓班畢業，到現在從影有41年。之後憑藉「天龍八部」段譽這個角色進入觀眾視野，後與黃日華、苗僑偉、劉德華、梁朝偉成為「無線五虎」，還被譽為是五虎中最帥的那一個，顏值碾壓梁朝偉，事業如日中天。
雖然當時的事業前程似錦，但湯鎮業的婚姻並不順利，他曾和當紅女星翁美玲傳出戀情，後來翁美玲在家自殺，他在香港星途黯淡，隨即輾轉到台灣。
據報導，到台灣後他遇到女星姜坤，兩人結婚八年，育有一對兒子和一個女兒。但湯鎮業和姜坤的婚姻並沒有持續多久，離婚後又與圈外女友生下一個兒子。
之後的湯鎮業和小25歲的電台主持人文靜結婚，這是他的第二段婚姻。據悉，他的妻子文靜是山東青島人，和湯鎮業在工作中相識，結婚後生了兩個女兒，感情甜蜜至今。
雖然在感情上兜兜轉轉終於安定下來，但在事業上的湯鎮業再也回不到從前，如今步入晚年只能四處走穴商演，令人感嘆。
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