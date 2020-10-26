62歲湯鎮業現身商演 拍手陪笑沒人理

湯鎮業曾經是無線五虎之一，但現今的他多靠商演掙錢。（取材自微博）

有網友近日在社交平台上曬出香港 資深演員湯鎮業參加某婚禮商演的現場畫面。當日，湯鎮業穿著一身西裝，即使已經62歲，但身材依舊挺拔，他看著台下的觀眾賣力陪笑，努力烘托氣氛，一邊唱歌還一邊拍手，想和台下的觀眾朋友互動。可惜觀眾反應平淡，只有人拿手機 拍他，拍完就走了。

網易娛樂報導，據悉，湯鎮業曾被稱為「無線五虎」，也屬於是一線小生的範疇。他1979年從TVB藝人培訓班畢業，到現在從影有41年。之後憑藉「天龍八部」段譽這個角色進入觀眾視野，後與黃日華、苗僑偉、劉德華、梁朝偉成為「無線五虎」，還被譽為是五虎中最帥的那一個，顏值碾壓梁朝偉，事業如日中天。

雖然當時的事業前程似錦，但湯鎮業的婚姻並不順利，他曾和當紅女星翁美玲傳出戀情，後來翁美玲在家自殺，他在香港星途黯淡，隨即輾轉到台灣 。

據報導，到台灣後他遇到女星姜坤，兩人結婚八年，育有一對兒子和一個女兒。但湯鎮業和姜坤的婚姻並沒有持續多久，離婚後又與圈外女友生下一個兒子。

之後的湯鎮業和小25歲的電台主持人文靜結婚，這是他的第二段婚姻。據悉，他的妻子文靜是山東青島人，和湯鎮業在工作中相識，結婚後生了兩個女兒，感情甜蜜至今。

雖然在感情上兜兜轉轉終於安定下來，但在事業上的湯鎮業再也回不到從前，如今步入晚年只能四處走穴商演，令人感嘆。