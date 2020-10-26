爾冬陞 曾懷疑周杰倫是姜大衛私生子

周杰倫(右)與年輕時候的姜大衛(左)很像。（取材自微博）

知名大導、香港電影 金像獎協會主席爾冬陞，近日出演內地綜藝節目「演員請就位」第二季，頻頻引起話題。這次繼「爾冬陞年輕時好帥」後，又有「爾冬陞曾懷疑周杰倫 是姜大衛私生子」的關鍵句登上微博熱搜榜首！

香港01報導，有網友翻看爾冬陞早年的訪問，他竟然曾說「自己懷疑過周杰倫是哥哥姜大衛的私生子」，還特意查了周杰倫的出生年月，「往前倒10個月，我哥還真在台灣。」

早前內地網友對爾冬陞、秦沛和姜大衛為同母異父的親兄弟已感到大為出奇，因為媽媽當年再婚嫁人，生下爾冬陞。兩位哥哥都是演員，爾冬陞同樣因為出眾的外形和演技，一躍成為男主角，紅極一時。

據報導，在當年的訪問中，爾冬陞表示自己非常懷疑︰「究竟周杰倫是不是姜大衛的私生子」，他自言在第一次見到周杰倫後，感到非常震驚，因為周杰倫像極了姜大衛年輕的時候。

事實上，姜大衛跟周杰倫相差32歲，的確生得出周杰倫。另外，周杰倫在2013年自導自編自演的電影「天台」中，周杰倫找來姜大衛來演他的老年，原來是因為周杰倫跟劉偉強等香港導演合作時，曾聽說自己跟早年的姜大衛很像，後來再上網翻查資料，才知道大前輩的厲害，冒昧請姜大衛來客串，周杰倫都笑指自己有點不好意思。