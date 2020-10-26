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迪麗熱巴釜山奪大獎 英文致詞被讚爆

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴一口流利的英文，贏得網友稱讚。（取材自微博）
迪麗熱巴一口流利的英文，贏得網友稱讚。（取材自微博）

中國藝人迪麗熱巴日前獲得2020年釜山電影節亞洲最佳新星獎，她並未現身領獎，而是採用視頻方式與現場連線，她全程用英文發表獲獎感言，毫不怯場的表現，讓網友連連稱讚，還有人說，她用溫柔嗓音說英文，「讓人都醉了」。

據悉，這是熱巴獲得的第一個海外電影節獎項，而她獲獎的作品，是當時大熱的古裝仙俠電視劇「三生三世枕上書」。

貓眼電影報導，某社交媒體日在社交平台曝光釜山電影節頒獎視頻，迪麗熱巴在釜山電影節榮獲亞洲最佳新星獎，同時提名最佳女演員獎。

此前就有媒體爆料迪麗熱巴入圍釜山電影節，熱巴的其他幾位競爭對手實力都很強勁，金惠秀是南韓實力影后，「鬣狗」講述上流社會律師們為了打贏官司的各種生存之戰。金喜愛出道將近40年，此次入圍的作品「夫妻的世界」改編自英劇，講述丈夫出軌後妻子的復仇故事。

據報導，黑木華的「凪的新生活」講述28歲的職場女性擺脫老好人的形象，努力開始新生活的經歷，該劇是2019年豆瓣評分最高的日劇。雖然遺憾落選最佳女演員獎，但迪麗熱巴這次的提名也是實至名歸。

迪麗熱巴獲獎是憑藉在電視劇「三生三世枕上書」裡的精采表演，該劇講述青丘帝姬白鳳九和東華帝君之間的愛情糾葛，是觀眾比較喜歡的科幻言情類題材的電視劇，再加上迪麗熱巴的高人氣，該劇一經播出熱度就很高。

除了獲獎作品，近日，迪麗熱巴在自己的社交帳號上稱她的新劇「你是我的榮耀」開機，「你是我的榮耀」是改編自顧漫同名的小說。

迪麗熱巴 電影 提名

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