易烊千璽「 太可愛」 吳京捨不得揍

網友打趣，吳京(左)、易烊千璽（右）合照時就像兩個人形立牌。（取材自微博）

電影 「長津湖」日前在北京舉辦開機發布會，中國 藝人吳京、易烊千璽以主演身分現身會場。合照時，兩人始終保持著板正的站姿，被網友覺得像兩個人形立牌，十分有趣。吳京透露，他有一場狠揍千璽的戲，但他說自己下不去手，「因為千璽太可愛了」。

新京報報導，活動現場，吳京透露，片中他和易烊千璽飾演一對兄弟。兩人之前為角色做了大量功課，吳京看劇本過程中數度淚目。因為當年參加抗美援朝的志願軍很多都是十七、八歲的年輕人，和易烊千璽年紀相仿，為了這個角色，易烊千璽看了大量文字資料和影像資料，還寫了人物小傳。

出品人于冬表示，這個項目去年已經準備九個月，打算在2020年冬天拍攝，但因遇到疫情被迫中斷，本來劉偉強也是該片導演 之一，但現在正忙於拍攝另一部片子，所以換成陳凱歌、徐克、林超賢三位導演聯合執導。目前該片的劇本已經完成。

另據貓眼電影報導，這部電影講述美國與中國在長津湖區域打過的一場血戰，當時中國派出最精銳的部隊出戰，這場戰爭猶如煉獄一般殘酷。

在發布會，吳京不停打趣易烊千璽。這部電影裡面有打戲場面，作為武打演員，吳京說在電影裡有一場狠揍千璽的戲，但千璽太可愛了，讓他下不去手。

有網友說「哈哈哈哈，璽子又要被揍了」，還有網友說「又要被打」，還配上了哈哈大笑的表情，大家不僅不心疼千璽，反而「幸災樂禍」了起來。

因為千璽在上一部作品「少年的你」中，有好幾場打戲都是被別人按在地上打，那時候網友就幸災樂禍地感慨千璽實在太慘了，雖然被打很多，但是千璽也憑優異的演技得到了觀眾的認可。