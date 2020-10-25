批范丞丞沒有代表作 女星發言猛 節目組急撇清

金星點名范丞丞沒代表作。（取材自微博）

大陸主持人金星的大砲性格時常有驚人之語，她日前在節目上直指女星范冰冰 的弟弟范丞丞只是流量明星，並沒有「代表作」。嚇得節目組急忙後製打上「此言論不代表節目組觀點」，以免得罪范丞丞的粉絲。

中時新聞網報導，最近主持人金星在節目「火星情報局5」中說，自己在電視螢幕上是藝人、綜藝咖，私下則是舞蹈家，但她發現近年有許多年輕藝人沒有代表作，也能成為流量明星，「這是跟著時代發展正常的」，但她還是建議大家還是要趕緊替自己找個「主科」，唱歌或拍戲都好。

金星接著提到了范丞丞，「我想回憶一下他到底有唱歌幹嘛，我找不出來了」，並強調說的是實話不怕得罪人，沒有貶意，金星並建議范丞丞在人氣最旺的時候趕快拿出代表作，「而不是被市場和公司夾著往前走，過兩年又不要你了，兩年以後又換新面孔了，這是很可憐的」。

報導指出，范丞丞兩年前從選秀節目出發，以「NINE PERCENT」成員出道，後來又以「樂華七子NEXT」成員身分闖演藝圈，他參與許多節目「追我吧」、「女兒們的男朋友」等，也出過多支單曲、迷你專輯，是不少廣告廠商眼中的寵兒。而范冰冰從小就疼愛弟弟，在范丞丞出道之際，范冰冰多次發文替弟弟宣傳。