張翰擇偶「要有腦子」 前女友鄭爽中槍

張翰談擇偶條件，鄭爽躺著中槍。（取材自微博）

過往情史轟動的藝人張翰近日談到了他的擇偶標準，說出自己喜歡有氣質、有腦子的女孩。此話一出，粉絲立馬聯想到他最出名的一任前女友鄭爽，「鄭爽沒腦子」的留言紛紛出現，令鄭爽的粉絲氣到大罵「鄭爽躺著也中槍」。

ETtoday報導，張翰在節目「心動的信號」上表示自己會看重女生的氣質，這是首要考慮的，然後才會考 慮長相，「她自己內心本身要很自信，她很清晰地知道，她的自身價值和魅力點在哪，她所有自信源自內在。」他之後補充了一句「還要有腦子」，一旁楊超越接話：「大家都有腦子吧。」戚薇則表示：「腦子這東西難得。」

張翰與鄭爽2009年演出陸版流星花園「一起來看流星雨」擦出愛火，交往5年後，在2014年宣布分手，分手後雙方各自有新對象，張翰和古力娜扎交往3年，在2017年10月宣布和平分手，他這次上節目表示已單身3年。

而鄭爽以甜美長相出道，曾被質疑整容，她受訪時直接大方承認：「就是覺得想改變一下。」態度十分豪爽。她談戀愛也十分坦蕩，近期一段戀愛是2019年和張恆交往時，一起上綜藝節目「女兒們的戀愛2」放閃，跟對方一起合開公司，但分手撕破臉後，鬧得十分不愉快。鄭爽也曾公開承認自己是戀愛腦，「就是談戀愛的時候，什麽都不顧了，智商也變低，凡事都為對方著想。」她坦言，享受那種傻傻狀態。