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情定大6歲張芷溪 金瀚「沒偶像包袱」公開戀情

娛樂新聞組／綜合報導
金瀚認愛女友張芷溪。(取材自微博)
金瀚認愛女友張芷溪。(取材自微博)

「沒什麼偶像包袱，沒什麼不敢承認」金瀚一句直率的留言公開與大６歲張芷溪的戀情，張芷溪也轉發他的微博大膽認愛「當我聽你說的那句，跟著我吧，就決定一直走下去」，兩人公然放閃讓粉絲都激動了。

ETtoday報導，男星金瀚2018年以「你和我的傾城時光」暴紅，在劇中飾演穩重又帥氣的總裁，跟趙麗穎上演職場戀情，狂吸不少女性粉絲，曾在2019年時傳出與小1歲的女演員曹曦月熱戀，只不過公司隨即否認。

近日，金瀚被拍到和一群朋友一起吃飯時，他和演員張芷溪走得很近，手一伸就把女方往身邊一摟，還在手臂上下搓揉，行為舉止相當親密，隔一天他還現身女方拍戲現場探班，雖然默默跟在對方身邊，但是卻沒有遮掩，不在意旁人眼光，各種甜蜜的行徑因此爆出熱戀的消息。

報導指出，金瀚24日便大方在微博上標記了張芷溪，霸氣寫下「沒有偶像包袱，沒什麼不敢承認」，直接大動作認愛，而女方也立刻轉發寫道「當我聽你說的那句『跟著我吧』，就決定一直走下去」，連日常說的告白都像偶像劇台詞，也讓許多影迷紛紛獻上祝福，表示「這個認愛非常甜」、「金瀚太帥啦」、「一定要幸福喔」。

兩人官宣的消息炸開後，藝人蔡少芬也轉發金瀚微博，連寫三個「幸福」祝福其戀情，張歆藝也隨後跟進轉發微博。據悉，金瀚、蔡少芬、張歆藝曾共同錄製「妻子的浪漫旅行」。

金瀚認愛女友張芷溪。(取材自微博)
金瀚認愛女友張芷溪。(取材自微博)

微博 趙麗穎

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